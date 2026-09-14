Fasano, il Comune presenta il nuovo Disability Manager Antonio Calabrese

Incontro pubblico il 24 settembre a Palazzo di Città per promuovere inclusione e sinergie con il territorio

Fasano – Il 24 settembre alle 17:00, nella Sala di rappresentanza a Palazzo di Città, l’Amministrazione comunale, assessorato alle Pari opportunità e Politiche Sociali, organizza un incontro pubblico per presentare alla cittadinanza il disability manager, dott. Antonio Calabrese.

«La figura del disability manager – spiega l’assessore alle Pari opportunità e Politiche sociali Cinzia Caroli – non solo è importate per tutti i cittadini, ma rappresenta altresì una garanzia per le persone in situazione di diversabilità, sempre con l’obiettivo di promuovere inclusione e integrazione sociale a tutti i livelli e al massimo delle nostre possibilità. Non escludiamo anche la nomina di un garante che affianchi il dott. Calabrese e che, insieme a lui, supervisioni le attività e i vari progetti promossi dell’Amministrazione comunale con un occhio di riguardo appunto alla disabilità. L’incontro di presentazione di questa nuova figura in città si rende importante in modo da favorire significative e concrete sinergie tra associazioni, cittadini e Amministrazione. Ringrazio il dott. Calabrese per la sua disponibilità e per il lavoro che fa e che, adesso più che mai, farà a vantaggio di chi si trova in situazione di difficoltà, per una Fasano più equa, più sostenibile e soprattutto più inclusiva».