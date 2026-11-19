Il Movimento 5 Stelle si ricompatta e rompe l’attesa. «Il campo largo non può essere ostaggio delle ambizioni di una sola forza politica»

Il Movimento 5 Stelle di Fasano si è riunito oggi per avviare una nuova fase di organizzazione e rilancio politico in vista delle prossime elezioni amministrative. Un momento di ricomposizione che segna la volontà di ritrovare compattezza, rafforzare la propria presenza sul territorio e definire con autonomia il contributo che intende offrire alla città. La riunione arriva in una fase nella quale il centrosinistra fasanese sembra aver smarrito la capacità di trasformare il confronto in una prospettiva politica concreta. Le continue incertezze e le recenti prese di posizione del Partito Democratico, culminate nell’affermazione «uno non vale uno» del segretario cittadino Fabio Sibilio, pongono interrogativi che non possono essere ignorati. Rivendicare il proprio peso elettorale è legittimo. Pensare che questo attribuisca un diritto di prelazione sulla guida di una coalizione è un’altra cosa. Il risultato del 2021 appartiene alla storia politica di Fasano, ma il 2027 richiede nuove condizioni, nuovi equilibri e soprattutto una diversa capacità di costruire consenso. C’è un aspetto che dovrebbe far riflettere anche i livelli regionali e nazionali del centrosinistra. Un progetto che ambisce a coinvolgere più partiti, movimenti e liste civiche non può poggiare su una forza politica che non riesce a trasformare le proprie divisioni in una sintesi condivisa. Chi vuole guidare una coalizione deve prima dimostrare di saper aggregare. Il rischio è che, nel tentativo di affermare una leadership, si finisca per indebolire proprio il progetto che si dichiara di voler costruire. E sarebbe un errore politico attribuire agli altri la responsabilità di una frattura maturata attraverso un metodo che non favorisce il confronto. Il Movimento 5 Stelle non resterà fermo ad aspettare. La fase avviata oggi rappresenta una ripartenza politica e organizzativa, con la volontà di affrontare i prossimi mesi da protagonista e senza rinunciare alla propria autonomia. Il dialogo rimane possibile, ma servono fatti, chiarezza e rispetto reciproco. Non bastano gli appelli all’unità se poi manca la disponibilità a riconoscere agli interlocutori un ruolo effettivo nelle decisioni. Il campo largo non si rompe quando qualcuno rivendica la propria dignità politica. Si rompe quando chi dovrebbe costruirlo finisce per allontanare chi dovrebbe farne parte. Il Movimento 5 Stelle ha scelto di ripartire. Ora occorre capire se esiste, da parte di tutti, la stessa volontà di costruire davvero un progetto comune.

Ruggiero Valzano

Coordinatore provinciale M5S