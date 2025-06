Fasano in Festa: la Pantaleo Podio Volley promosso in A2!

Il Sindaco Zaccaria celebra lo storico traguardo della pallavolo fasanese, frutto di programmazione e passione.

FASANO – Il Sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria, rivolge le sue congratulazioni alla società Pantaleo Il Podio Volley Fasano per la straordinaria promozione in Serie A2, un traguardo storico per la pallavolo cittadina.

«Questo tipo di successo non arriva mai per caso – dichiara il Sindaco Francesco Zaccaria – ma è il frutto di programmazione, dedizione e sacrificio, realizzati da un gruppo affiatato e coeso, guidato in maniera lungimirante dal presidente Renzo Abete e dal d.s. Micaela Cofano. Dietro ogni vittoria come questa c’è un lavoro serio, fatto di passione e scelte lungimiranti, dentro e fuori dal campo. È un orgoglio per tutta la città vedere una squadra locale raggiungere per la prima volta l’A2».

Il Sindaco ha voluto rivolgere un ringraziamento speciale a tutti coloro che hanno contribuito a questo percorso:

«Un grazie particolare voglio rivolgerlo al main sponsor Pantaleo Olio, azienda fasanese che aiuta lo sport della propria città. A loro il mio e nostro grazie, un ringraziamento va anche agli altri sponsor che hanno creduto in questo progetto sportivo. Il supporto di tutti loro e dei tanti volontari è stato fondamentale per costruire e consolidare una realtà solida, che oggi festeggia un risultato straordinario. Mi auguro che questo progetto possa continuare a crescere e a farci sognare ancora a lungo».

La promozione in A2 rappresenta non solo un successo sportivo, ma anche un motivo di coesione e identità per l’intera comunità fasanese. L’Amministrazione comunale esprime il massimo sostegno alla società e rinnova l’impegno a promuovere lo sport come motore di crescita, formazione e aggregazione.

«La promozione in Serie A2 della Pantaleo Il Podio Volley Fasano – dice l’assessore allo Sport Giuseppe Galeota – è un successo straordinario che riempie d’orgoglio tutta la nostra comunità. Questo traguardo non è solo il frutto del talento e della dedizione delle atlete e dello staff tecnico, ma anche della passione e del sostegno instancabile dei tifosi, degli sponsor e di tutta la società. È la dimostrazione che con impegno e unità si possono raggiungere obiettivi ambiziosi. Il Palazzetto dello Sport di Vigna Marina ha vibrato di emozione, e questa vittoria è un esempio luminoso per i nostri giovani e per l’intero movimento sportivo cittadino. Fasano è fiera delle sue ragazze!»