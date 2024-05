Fasano – La Sicurezza sul Lavoro in Agricoltura

Appuntamento mercoledì 15 maggio alle ore 9.30 nella Sala di Rappresentanza di Palazzo di Città del Comune di Fasano

FASANO – Nell’ambito della Campagna europea organizzata dal Comitato degli Alti Responsabili degli Ispettorati del Lavoro (SLIC) con l’obiettivo di verificare il rispetto degli obblighi del datore di lavoro in materia di salute e sicurezza in relazione agli infortuni sul lavoro e sensibilizzare maggiormente in merito ai rischi connessi agli stessi infortuni, l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Brindisi, con il Patrocinio del Comune di Fasano, ha organizzato un Seminario gratuito dal titolo “ La Sicurezza sul lavoro in agricoltura”, aperto a tutti i datori di lavoro e operatori del settore primario

L’incontro ha lo scopo di fornire un quadro d’insieme e una prima analisi delle principali norme relative alla tutela di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e più in particolare alla gestione ed esecuzione dei lavori in agricoltura, con la finalità di orientare e sostenere l’imprenditore per promuovere un comportamento attento a salute e sicurezza in agricoltura.

Relatori dell’evento informativo gli Ispettori del Lavoro di Vigilanza Tecnica in servizio presso l’Ispettorato di Brindisi, introdotti dalla dr.ssa Alessandra Pannaria, Capo dell’ITL di Brindisi. Gli argomenti trattati saranno i seguenti: Legislazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (ing. Enrico Licchelli); Macchine ed attrezzature agricole (ing. Alessandro Nuzzo); Rischi in materia di salute e sicurezza in agricoltura (arch. Vincenzo Cilluffo).

Il Seminario avrà luogo mercoledì 15 maggio alle ore 9.30 nella Sala di Rappresentanza di Palazzo di Città del Comune di Fasano.