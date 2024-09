Fasano – Laboratorio “Così lontani, così vicini”: un’opportunità per approfondire e informare

Appuntamento lunedì 9 settembre al Chiostro dei Minori Osservanti per l’incontro pubblico sulle adozioni internazionali

FASANO – L’Amministrazione comunale, assessorato alle Politiche Sociali e per l’Infanzia, ha organizzato un incontro pubblico sulla tematica delle adozioni internazionali.

L’evento si svolgerà al Chiostro dei Minori Osservanti il prossimo lunedì 9 settembre alle ore 18:30, e sarà moderato dall’assessore alle Politiche Sociali e per l’Infanzia Cinzia Caroli che introdurrà gli interventi di Daniela Violi, scrittrice e illustratrice, Marco Rossin, direttore Avsi Adozioni Internazionali e Elisabetta Gatto, responsabile Formazione Avsi Adozioni Internazionali. Modererà l’incontro Daniela Bertolusso, responsabile della sede di Torino – Avsi Adozioni Internazionali.

L’evento si propone di offrire informazioni chiare e utili sulle normative, le procedure e le sfide legate all’adozione internazionale, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica e fornire supporto a potenziali genitori adottivi.

Un laboratorio creativo a cura di Daniela Violi, scrittrice e illustratrice italo-colombiana, nel quale la Colombia incontra la Puglia per scoprire le affinità culturali delle tradizioni tra le due sponde dell’oceano e l’intreccio di storie nelle famiglie che si sono formate attraverso l’adozione internazionale.

«Con questo appuntamento, ed altri che ne verranno – dice l’assessore alle Politiche Sociali e per l’Infanzia Cinzia Caroli -, l’amministrazione comunale intende offrire occasioni in città, alle coppie che desiderano adottare un bambino o che l’abbiano adottato, per ricevere informazioni sicure, certe e serie, in un contesto a volte complesso che non tutela le persone che vogliono intraprendere la strada delle adozioni. Purtroppo noto che c’è molta confusione e quindi occorre cercare di metterete queste famiglie in relazione con associazioni e persone serie che possano essere realmente di aiuto. Vorrei ringraziare l’ex consigliere comunale Giuseppe Colucci, il quale ha suggerito questa idea ed ha fattivamente collaborato con me all’intera organizzazione. Iniziative di questa natura servono anche per creare delle reti di relazioni, dei contatti che possano risultare utili soprattutto alle famiglie ed anche agli operatori del settore».

«Questo laboratorio – dice la scrittrice Daniela Violi – è l’occasione per condividere storie e scoprire i punti di contatto tra le due sponde dell’oceano. È importante per i bambini e i ragazzi, che entrano in Italia attraverso l’adozione internazionale, continuare a nutrire le proprie radici e coltivare il legame con la propria terra d’origine».

Al termine delle relazioni ci sarà spazio per un dibattito aperto, in cui i partecipanti potranno porre domande e condividere le proprie esperienze. L’incontro è aperto a tutti, in particolare a coloro che sono interessati all’adozione internazionale e desiderano maggiori informazioni.