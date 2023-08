FASANO – “NAPOLETANDO” A LAMA D’ANTICO

«Napoletando», il GAT “Mancini” omaggia Napoli e la sua musica insieme a Mario Rosini

Una serata di musica e teatro a Lama d’Antico in programma sabato 19 agosto.

Oltre a Rosini, in scena Aquilino De Luca, Claudia D’Addario, Mimmo Capozzi, Fabrizio Giannuzzi e Alessandra La Torre

FASANO – Un omaggio a Napoli, città di artisti e di poeti, simbolo di un’epoca che non c’è più ma che vive nel cuore e nei ricordi degli appassionati di un genere che ha dato i natali a Renato Carosone, Pino Daniele, Salvatore Di Giacomo, Massimo Ranieri, Totò, i fratelli De Filippo e tanti, tantissimi, altri artisti di fama internazionale.

Tutto questo è «NAPOLETANDO: affreschi musicali e sfumature in prosa», un gesto d’amore che il Gruppo di Attività Teatrali “Peppino Mancini” di Fasano vuole dedicare a Napoli, con lo spettacolo di sabato 19 agosto a partire dalle ore 21.00 al Parco rupestre di Lama d’Antico.

L’evento rientra nel cartellone artistico dell’ATS Katharà nell’ambito del progetto di gestione del Teatro Sociale, in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese e con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Fasano.

Un alternarsi di musica e parole, esattamente come il filone napoletano impone, messo in scena da un cast d’eccezione: spicca il nome di Mario Rosini, cantante e musicista originario di Gioia del Colle che vanta, tra gli altri, un 2° posto in classifica al 54° Festival della canzone Italiana di Sanremo (edizione 2004) e, nella medesima edizione, il 3° premio della critica “Mia Martini” assegnato dai giornalisti presenti all’Ariston.

Insieme a lui il maestro Aquilino De Luca, fasanese e socio di lunga militanza del GAT “Peppino Mancini”, la violinista Claudia D’Addario, il batterista Mimmo Campanale, il chitarrista Michele Errico e il bassista Paolo Romano.

L’onore e l’onere di omaggiare i padri della drammaturgia partenopea spetterà invece ad un trio di interpreti interamente fasanese e made in GAT “Peppino Mancini”: Fabrizio Giannuzzi, regista dello spettacolo, Mimmo Capozzi e Alessandra La Torre, vecchia conoscenza del sodalizio teatrale fasanese che ritorna in scena per questo omaggio alla città del Vesuvio.

«Siamo al terzo, ed ultimo, appuntamento estivo proposto dal nostro gruppo – ha detto il presidente del GAT Fausto Savoia –. «Napoletando» si avvale di un cast di valentissimi artisti di caratura nazionale. Confido in una entusiasta risposta del pubblico fasanese, e non solo, da sempre legato a Napoli e ai suoi artisti capaci di abbattere le distanze e far sentire napoletano chiunque. Il mio ringraziamento va al socio e amico Aquilino De Luca per averci offerto questa bella opportunità e al maestro Mario Rosini, grande protagonista dello spettacolo della cui partecipazione siamo onorati e fieri».

È possibile acquistare il biglietto in prevendita al costo di 15€ (8€ per i ragazzi sino a 12 anni) dal lunedì al sabato presso Mondo Casa by Tessilcofano in Corso Vittorio Emanuele 33 a Fasano.

Orari di apertura prevendita:

Mattina (escluso il lunedì)

9:00 > 12:30

Pomeriggio