Fasano nella Top 5 delle destinazioni turistiche scelte dai turisti degli Stati Uniti che vengono in Puglia

Pugliapromozione comunica che Bari, Lecce, Fasano, Ostuni e Polignano sono le 5 mete pugliesi preferite dai turisti USA

FASANO – Nel corso dell’Italian Festival di Hoboken, Pugliapromozione ha annunciato le cinque località della Puglia più visitate dai turisti americani: Bari, Lecce, Fasano, Ostuni e Polignano.

Fasano è entrata di diritto nella Top 5 delle destinazioni turistiche scelte dai viaggiatori provenienti dagli Stati Uniti d’America che visitano la Puglia. Questo riconoscimento sottolinea la crescente popolarità di Fasano come meta preferita per il turismo internazionale, anche grazie al recente G7 che ha dato una visibilità planetaria al nostro territorio.

Negli ultimi anni, l’amministrazione comunale, in stretta collaborazione con gli operatori del settore, ha intensificato gli sforzi per attrarre visitatori internazionali, con l’aumento di eventi culturali e gastronomici, che attraggono ogni anno migliaia di visitatori. Dai festival culturali alle celebrazioni tradizionali passando per le eccellenze enogastronomiche, gli eventi offrono un’opportunità unica per immergersi nella cultura locale e per apprezzare le straordinarie tradizioni artistiche e culinarie.

«Fasano è fra le prime cinque destinazioni scelte dai turisti degli Stati Uniti – dice il sindaco Francesco Zaccaria – che vengono in vacanza in Puglia: la bella notizia è stata comunicata da Pugliapromozione, struttura della Regione Puglia, alla vigilia dell’Italian Festival che si svolge da oggi all’8 settembre a Hoboken, nel New Jersey (USA). Nel 2023 sono stati quasi 158.000 gli arrivi di turisti statunitensi nella nostra regione, con un incremento del 40%, per un totale di circa 400.000 pernottamenti; le prime cinque città per numero di soggiorni sono state Bari, Lecce, Fasano, Ostuni e Polignano. Grazie a tutti i lavoratori e gli imprenditori dell’ospitalità per questo risultato che rappresenta un’ulteriore tappa dello sviluppo turistico del nostro territorio: Fasano continua a vincere perché continua ad aprire le sue braccia al mondo».

«In questi anni abbiamo messo in campo una visione chiara, basata su obiettivi concreti e soprattutto sul dialogo costante, sulla sinergia tra istituzioni e imprese – spiega l’assessore al Turismo Pier Francesco Palmariggi -. Riconoscimenti come questo certificano questa strategia e ci motivano a proseguire su questa strada: organizzare sempre meglio questo sistema vincente, affrontare di petto e insieme le difficoltà, valorizzare al massimo i nostri punti di forza».