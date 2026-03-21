Fasano per tre giorni capitale europea della formazione in ambito turistico

La città ha ospitato l’Evento Annuale 2026 del Tourism Thematic Team (TTT) con incontri, workshop e visite guidate per connettere turismo locale e cooperazione internazionale

FASANO – Si chiude con un bilancio più che positivo l’Evento Annuale 2026 del Tourism Thematic Team (TTT) del Forum europeo per l’istruzione e la formazione tecnica e professionale (EfVET), che dal 18 al 21 marzo ha portato a Fasano docenti, formatori, operatori turistici, studenti, amministratori e partner internazionali, riuniti attorno al tema “Coltivare l’Eccellenza: dal Turismo Locale alla Cooperazione Internazionale”.



L’evento di Fasano è stato promosso da EfVET e ospitato da Regione Puglia, Puglia Culture e Comune di Fasano nell’ambito del Programma INTERREG Italia–Croazia 2021–2027, Progetto GUSTI.

Per tre giorni Fasano è diventata un laboratorio di sviluppo a cielo aperto: sessioni plenarie dedicate alle sfide della formazione turistica, tavoli di lavoro tematici sui nuovi profili professionali, workshop su digitalizzazione, sostenibilità e accoglienza inclusiva si sono alternati a momenti di networking e a visite guidate, che hanno permesso agli ospiti di conoscere da vicino il patrimonio paesaggistico e culturale del territorio, oltre che l’eccellente offerta turistica locale.

Le attività hanno offerto l’occasione per condividere progetti europei in corso, costruire nuove collaborazioni tra gli istituti di formazione europei e imprese turistiche, valorizzare il ruolo delle nuove generazioni e approfondire il contributo che la formazione tecnica e professionale può dare a un turismo più competitivo. Dal confronto sono emersi spunti operativi e prospettive di cooperazione che proseguiranno anche oltre le giornate fasanesi, confermando la centralità della Puglia nel dibattito europeo sul turismo.



«L’Evento Annuale 2026 del Tourism Thematic Team ha rappresentato per Fasano un’importante occasione di crescita e apertura internazionale – dice il Sindaco Francesco Zaccaria –. I tre giorni di incontri, workshop e visite hanno messo in luce la capacità del nostro territorio di coniugare qualità dell’offerta turistica, innovazione e formazione. Il confronto tra istituzioni, imprese e mondo educativo ha generato idee concrete e nuove collaborazioni, rafforzando il ruolo delle giovani generazioni. Guardiamo al futuro con fiducia: da qui nasce un percorso condiviso verso un turismo sempre più competitivo, sostenibile e inclusivo, capace di valorizzare le nostre eccellenze nel contesto europeo».

«Ospitare l’evento annuale del Tourism Thematic Team, significa porre la nostra regione al centro del dibattito Europeo sulla formazione professionale nel settore turistico e culturale. Con EFVET, già da alcuni mesi, Puglia Culture ha iniziato un percorso per porre il tema dell’alta formazione professionale al centro delle politiche strategiche del nostro territorio – afferma Paolo Ponzio, Presidente di Puglia Culture –. In un’epoca di grandi trasformazioni, la cultura non può più essere considerata solo come un patrimonio da conservare e tutelare, ma deve essere intesa come motore di sviluppo eco-sostenibile e consapevole, come tessuto connettivo che lega l’accoglienza alla nostra identità, trasformando ogni visita in un’esperienza di valore».

«Questo evento è l’ennesima dimostrazione di quanto il nostro territorio sia pronto a raccogliere la sfida di un turismo che unisce qualità, competenze e visione internazionale – dichiara l’assessore al Turismo del Comune di Fasano, Pier Francesco Palmariggi – Le plenarie, i workshop e le visite guidate hanno permesso di mettere in rete scuole, enti di formazioni, imprese e istituzioni ad ogni livello, rafforzando le basi per progetti concreti e duraturi. Fasano, grazie a queste opportunità, è sempre più consapevole del proprio potenziale e sempre più determinata a investire sulla formazione come chiave per uno sviluppo turistico sostenibile e di eccellenza».

«La conclusione di questo importante forum europeo – spiega consigliera comunale delegata alla valorizzazione internazionale Manuela Rosato – rappresenta per Fasano un momento di grande soddisfazione e, allo stesso tempo, un punto di partenza. Eventi come questo rafforzano il posizionamento internazionale della nostra città e contribuiscono a costruire nuove opportunità per il futuro, favorendo relazioni, collaborazioni e percorsi di formazione condivisi che potranno tradursi in sviluppo, attrattività e nuove prospettive per il nostro sistema turistico. La vocazione turistica di Fasano è ormai sempre più ampia e il dialogo internazionale rappresenta uno degli strumenti più efficaci per accompagnarne la crescita in modo sostenibile e competitivo».