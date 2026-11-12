Fasano – Preoccupazione di Futuro Nazionale per il grave episodio di violenza verificatosi in città

Il coordinamento cittadino di Futuro Nazionale Fasano esprime forte preoccupazione in merito al grave episodio di violenza verificatosi questa mattina nei pressi della Villa Comunale, dove un uomo è stato ferito a coltellate ed è stato trasportato d’urgenza in codice rosso presso l’ospedale di Brindisi.

Quanto accaduto richiama da vicino le dinamiche di criminalità e degrado urbano a cui si assiste quotidianamente nei telegiornali nazionali e che caratterizzano da tempo diverse realtà del Nord Italia, spesso legate a una gestione inefficace del controllo del territorio. L’episodio riaccende i riflettori su una situazione di abbandono e scarsa sicurezza che, secondo il movimento, interessa da anni l’area della Villa Comunale, lasciata priva di adeguati servizi e sistemi di videosorveglianza efficaci.

A destare ulteriore allarme è la tutela delle famiglie e dei minori che frequentano, o dovrebbero poter frequentare serenamente, la Villa Comunale e le sue aree gioco, come è normale che sia in una comunità civile. Un luogo pensato per lo svago dei bambini e la socialità dei cittadini non può trasformarsi in una zona franca priva di controlli.

«Fa specie – dichiara il coordinamento di Futuro Nazionale Fasano – che una città a forte vocazione turistica, nota anche per aver ospitato eventi di risonanza internazionale come il G7, debba assistere a fatti di cronaca così gravi, finora associati ad altri contesti territoriali. Episodi di questo tipo rischiano di compromettere l’immagine del nostro territorio e di arrecare un danno concreto all’intero comparto turistico ed economico locale.»

Auspichiamo che quanto accaduto oggi resti un episodio isolato. Tuttavia, la percezione di insicurezza in città era già un tema sentito dalla cittadinanza e al centro della nostra analisi politica. Non a caso, all’interno del programma di Futuro Nazionale è espressamente prevista l’istituzione e l’assunzione di un nucleo speciale della Polizia Locale dedicato al presidio del territorio, affinché ogni cittadino e visitatore possa sentirsi tutelato in ogni angolo del paese.

Qualora l’Amministrazione comunale e il Sindaco non dovessero fornire a stretto giro risposte concrete e interventi immediati per il ripristino della legalità e del decoro nella Villa Comunale, Futuro Nazionale Fasano si farà portavoce diretto delle istanze dei cittadini presso Sua Eccellenza il Prefetto di Brindisi, affinché vengano adottate le misure necessarie a garantire la sicurezza pubblica sul territorio fasanese.

Ufficio Stampa

Futuro Nazionale – Fasano