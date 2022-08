FASANO – QUESTA SERA LA PRIMA DI EINAUDI A LAMA D’ANTICO

Ludovico Einaudi ha scelto il più grande insediamento rupestre della regione, il Parco Lama d’Antico nel territorio di Fasano per la presentazione del suo album «Underwater», il primo album in solo pianoforte degli ultimi venti anni.

Il parcheggio (a pagamento) del parco sarà aperto alle ore 17:30 mentre dalle ore 18:00, presentando il biglietto del concerto al botteghino, si potrà visitare il parco, in autonomia, fino all’inizio del concerto. Le porte saranno aperte alle ore 19:30 mentre l’inizio del concerto è previsto per le ore 21:00

Come raggiungere il Parco Lama d’Antico

IN AUTO

Da Bari

Percorrere la SS 16 in direzione Brindisi sino all’uscita SAVELLETRI-FASANO STAZIONE.

Prendere la SP 4 in direzione Savelletri. Dopo il sottovia ferroviario svoltare a destra e subito dopo a sinistra trovate il Parco.

Da Brindisi

Percorrere la SS 16 in direzione Bari sino all’uscita SAVELLETRI-FASANO STAZIONE.

Prendere la SP 4 in direzione Savelletri. Dopo il sottovia ferroviario svoltare a sinistra e subito dopo a sinistra trovate il Parco.



IN TRENO

Arrivati alla stazione di Fasano, percorrere ca 200 metri in direzione SAVELLETRI, seguendo le indicazioni stradali del Parco.