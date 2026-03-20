Fasano: rapina nei pressi della fermata dell’autobus (settembre 2025). Arrestati un 28enne e un 26enne

Nella mattinata dell’11 marzo 2026, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Fasano hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Brindisi su conforme richiesta di questa Procura della Repubblica. Destinatari del provvedimento sono un 28enne e un 26enne del luogo, indagati per rapina aggravata in concorso, detenzione e porto illegale di armi.

La vicenda risale alla notte del 7 settembre scorso. Un giovane della provincia di Taranto, circa alle ore 04:30, mentre attendeva un pullman nei pressi della villa comunale di Fasano, sarebbe stato avvicinato da due individui che, a volto scoperto e sotto la minaccia di un coltello e di due pistole, si sarebbero fatti consegnare la somma di 50 euro custodita nel portafoglio, per poi dileguarsi a piedi.

I gravi indizi di colpevolezza consistono:

nella denuncia sporta dalla vittima, contenente una dettagliata descrizione dei due soggetti;

nell’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona, che hanno permesso di ricostruire le fasi antecedenti e successive all’evento;

nel rinvenimento, all’esito delle perquisizioni domiciliari, di indumenti coincidenti con quelli indossati durante la rapina e della radio portatile utilizzata al momento del fatto.

I due soggetti sono stati identificati dai militari in quanto già noti alle forze dell’ordine.

Il G.I.P. ha ravvisato la pericolosità degli indagati -i quali hanno agito armati e approfittando della vulnerabilità della vittima- ed ha ritenuto adeguata la misura degli arresti domiciliari.

Ovviamene, gli indagati non sono da ritenersi colpevoli sino alla pronuncia di una sentenza di condanna definitiva, nel pieno rispetto della presunzione di innocenza.