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Fasano – Respinto il ricorso al Tribunale Federale Nazionale, si prosegue con i successivi gradi di giudizio

Il Tribunale Federale Nazionale ha respinto in data odierna il ricorso presentato dall’US Città di Fasano avverso al provvedimento di esclusione dal Campionato Nazionale di Serie D.    
Tuttavia, pienamente consapevole di questa eventualità e certo del fatto che nulla è ancora perduto e che le proprie ragioni saranno riconosciute, il presidente del club di via Salvo D’Acquisto, Tiziano Sibilio, ufficializza che proseguirà con i successivi gradi di giudizio, annunciando in primis che, sempre con la preziosa collaborazione dell’avvocato Mattia Grassani, sarà presentato ricorso a stretto giro presso la Corte Federale d’Appello della FIGC.

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