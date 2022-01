FASANO – RINVIATO LO SPETTACOLO “BUONI DA MORIRE”

Rinviato lo spettacolo «Buoni da morire»

Lo spettacolo teatrale inaugurale della stagione di prosa organizzata dall’Amministrazione comunale in collaborazione con il TPP, in programma al Teatro Kennedy, è rimandato al 18 maggio

FASANO – Rinviata in via precauzionale, a causa dell’attuale situazione pandemica, la rappresentazione teatrale «Buoni da morire» in programma martedì 11 gennaio, al Teatro «J.F. Kennedy» di Fasano, spettacolo di apertura della stagione teatrale organizzata dall’Amministrazione comunale in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese.

Lo spettacolo è già stato riprogrammato per il prossimo 18 maggio.

I biglietti già acquistati per le date di gennaio restano validi per le nuove date.