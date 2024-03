«Fasano riti e tradizioni» dalla Quaresima alla Pasqua

Sacri Misteri, Via Crucis vivente, gastronomia, musica e folklore

FASANO – Ieri, 20 marzo, con il laboratorio del dolce tradizionale pasquale “U cherruchele”, l’installazione “Volti e simboli della Passione a Fasano” e con le prove a porte aperte della Via Crucis vivente, ha preso il via l’iniziativa ‘Fasano riti e tradizioni’.

L’articolato programma, che si concluderà il 5 aprile, è stato ideato dall’Associazione Musicale “I. Ciaia” in collaborazione e con la partecipazione delle realtà associative del territorio, promossa dal Coordinamento “Associazioni in Rete Fasano” con le Confraternite e l’Ordine Francescano Secolare, in sinergia e con il sostegno dell’Amministrazione comunale. Tutte le manifestazioni saranno legate sia al sacro, con i caratteristici riti dei Misteri, che al profano, con le sue ricche usanze culinarie e musicali. Fasano vuole così incentivare la conoscenza della cultura del territorio attraverso iniziative mirate alla riscoperta di tutte le tradizioni e gli usi locali durante la Santa Pasqua. Il programma completo è consultabile al LINK – per tutte le info: Coordinamento “Associazioni in Rete Fasano” Cell. 3347030282 E-mail: coordinamentoass.fasano@gmail.com o presso gli INFOPOINT

«La riscoperta dei riti e delle tradizioni della Pasqua, attraverso le tante manifestazioni create per l’occasione quest’anno, testimoniano che la nostra è una comunità legata alle radici e ben salda nell’identità del proprio territorio – dichiara il vicesindaco, Luana Amati – Infatti con questa serie di manifestazioni ci proponiamo di conservare e, dove necessario, recuperare la memoria storica, sia culturale che religiosa, con eventi che auspichiamo vedano la partecipazione dei visitatori oltre che della cittadinanza che intendiamo sempre più coinvolgere per preservare la nostra identità».

«La Settimana Santa a Fasano, come in tutta la Puglia, ha un grande potenziale attrattivo. – spiega l’Assessore al Turismo Pier Francesco Palmariggi – Con il prezioso contributo delle associazioni e delle confraternite fasanesi abbiamo raccolto riti, celebrazioni e tradizioni in un unico programma di eventi da offrire ai cittadini ma anche ai tanti viaggiatori che scelgono Fasano come destinazione per le loro vacanze di Pasqua».

«Il periodo che intercorre tra il giovedì precedente la domenica delle Palme e il giovedì successivo alla Pasqua, con la tradizionale festa della Madonna del Pozzo, rappresenta per il territorio fasanese un momento ricco di tradizioni. – dichiara l’assessore alla Cultura, Cinzia Caroli, – Patrocinare queste iniziative significa scoprire, valorizzare e vivere la cultura locale, gli eventi, i riti religiosi, le feste».

«Ringrazio l’associazione musicale “I. Ciaia” per questa iniziativa e tutte le Associazioni del Coordinamento per l’entusiasmo e la collaborazione, le Confraternite e tutti colori i quali a vario titolo hanno contribuito ad arricchire questo cartellone di iniziative legate al periodo pasquale. Ringrazio l’Amministrazione Comunale per aver accolto la nostra iniziativa e per il sostegno. – dichiara Mariateresa Maggi, presidente del Coordinamento ”Associazioni in Rete Fasano” – Una bella sinergia, una grande risorsa, che ci consente di trasmettere con forza le nostre tradizioni, soprattutto ai più giovani, valorizzare il nostro territorio e rafforzare il senso di appartenenza alla nostra terra. Auspichiamo davvero che questo sia l’inizio di un progetto molto più ampio, che possa diventare un appuntamento annuale per la cittadinanza e per i turisti».