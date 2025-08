Fasano – Scianaro chiede chiarimenti sulla vendita di Masseria Tavernese

Preg.mi Sindaco e Assessori comune di Fasano

Oggetto: Richiesta di chiarezza sulla vendita della masseria Tavernese

Egregi membri dell’Amministrazione Comunale di Fasano,

In qualità di consigliere comunale preme esprimere la mia profonda preoccupazione

riguardo alla recente richiesta di acquisto della masseria Tavernese, pervenuta il 17 luglio,

per un importo di 4.320.000 € a trattativa privata.

È inaccettabile che sia stata appresa solo attraverso gli organi di stampa, e constatare

l’assenza di comunicazioni ufficiali da parte della vostra amministrazione.

Le tre aste andate deserte e le altre due proposte di acquisto, presentate senza

versamento di cauzione, pongono interrogativi legittimi sulla gestione di questa vendita.

È fondamentale che la pubblicità di tale offerta venga garantita, poiché ciò non solo

permette a chi non ha potuto partecipare alle precedenti aste di presentare offerte

migliorative, ma rappresenta anche un principio di trasparenza e concorrenza necessario

per ottenere il miglior prezzo possibile per un immobile così importante per la nostra

comunità.

Appare singolare che, dopo anni di silenzio, siano pervenute tre richieste di acquisto in

una sola settimana.

La masseria Tavernese è uno dei gioielli del nostro territorio e la sua vendita deve avvenire

nel pieno rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza. Pertanto, esigo chiarezza su

come l’amministrazione intenda gestire questa delicata questione, soprattutto in

considerazione della scadenza del 16 agosto 2025, data entro la quale l’offerta rimarrà

valida.

La nostra comunità merita di sapere come vengono gestiti i beni pubblici e quali scelte

saranno prese. È tempo di garantire un processo più trasparente e partecipato.

In attesa di un vostro riscontro, porgo i miei saluti.

Fasano 06.08.2025

Antonio Scianaro

Consigliere Comunale di Fasano