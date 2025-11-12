Fasano – servizio straordinario di controllo del Territorio ad “Alto Impatto”

Nell’ambito di una pianificata intensificazione dei controlli sul territorio provinciale disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi, la Compagnia di Fasano ha condotto un servizio straordinario di controllo ad “alto impatto”. L’attività si è concentrata nelle aree maggiormente interessate dalla vita notturna e nei luoghi di aggregazione giovanile, con il primario obiettivo di prevenire e contrastare la criminalità diffusa, garantire la sicurezza urbana e reprimere lo spaccio e l’uso di sostanze stupefacenti.

Nel corso del servizio, a Fasano, i militari della Compagnia hanno:

– denunciato un giovane per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere poiché, notato in atteggiamento sospetto mente transitava a piedi per le vie del centro e sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico di genere vietato che è stato sequestrato;

– segnalato all’Autorità Amministrativa per possesso di stupefacente per uso personale:

§ due giovani che, sottoposti a controllo mentre erano insieme, sono stati trovati in possesso di stupefacente;

§ un uomo che, sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di diversi quantitativi di stupefacente;

§ una donna trovata in possesso di uno “spinello”;

§ un giovane controllato e trovato in possesso di una dose di stupefacente.

Gli stupefacenti rinvenuti sono stati sottoposti a sequestro.

Nel corso del servizio è stata eseguita una perquisizione, identificate 45 persone, controllati 34 veicoli e 3 esercizi pubblici, elevate 4 contravvenzioni al Codice della Strada.

Tale servizio rientra nella più ampia e programmata attività di contrasto alla criminalità diffusa che il Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi svolge sistematicamente sull’intero territorio provinciale.