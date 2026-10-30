Fasano – Servizio straordinario di controllo del territorio ad “alto impatto”: 8 arresti per droga, rapina ed estorsione

Fasano (BR) – Servizio straordinario di controllo del territorio ad “alto impatto”: 8 arresti per droga, rapina ed estorsione.

Nell’ambito dei servizi preventivi disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Brindisi, diretti a ridurre i reati sul territorio e fornire un reale incremento della sicurezza alla cittadinanza, i Carabinieri della Compagnia di Fasano hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio. L’azione dei militari si è focalizzata in modo capillare nei luoghi di aggregazione giovanile e nelle zone interessate dalla movida, con il primario obiettivo di garantire la sicurezza urbana e assicurare un costante e rigoroso monitoraggio della vita notturna a tutela dei cittadini. Nel corso dell’operazione sono state arrestate 8 persone:

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hanno arrestato in flagranza di reato un 23enne, già sottoposto alla detenzione domiciliare, trovato in possesso di cocaina e di hashish. Il giovane aveva anche la disponibilità della somma di € 3.835,00 ritenuta provento dell’attività di spaccio, oltre a vario materiale utile per la pesatura e il confezionamento delle sostanze;

Le sostanze stupefacenti rinvenute sono state sequestrate.

Complessivamente, nel corso del servizio straordinario sono state identificate 88 persone, controllati 47 autoveicoli e un esercizio commerciale, elevate 3 contravvenzioni al Codice della Strada e segnalate 2 persone alla Prefettura per uso personale di stupefacenti.

L’attività rientra nel piano di interventi di contrasto alla criminalità diffusa svolto sistematicamente dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi su tutto il territorio di competenza.