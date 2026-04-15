Fasano – Servizio straordinario di controllo del territorio ad “Alto Impatto”.  Quattro persone denunciate per violazione della normativa sulle armi e sugli stupefacenti

Nell’ambito di una pianificata intensificazione dei controlli sul territorio provinciale disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi, la Compagnia di Fasano ha condotto un servizio straordinario di controllo ad “alto impatto”. L’attività si è concentrata nelle aree maggiormente interessate dalla vita notturna e nei luoghi di aggregazione giovanile, con il primario obiettivo di prevenire e contrastare la criminalità diffusa, garantire la sicurezza urbana e reprimere lo spaccio e l’uso di sostanze stupefacenti.

Nel corso del servizio:

– a Fasano , i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile:

hanno denunciato un giovane per guida in stato di ebbrezza: sottoposto ad accertamento con etilometro, è risultato positivo con un tasso di 1,12 g/l. La patente è stata ritirata per la successiva sospensione (da sei mesi a un anno);

hanno denunciato un giovane per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti; fermato per un controllo nel centro storico, è stato trovato in possesso di hashish, prontamente sequestrato;

– a Cisternino , i Carabinieri della locale Stazione, a seguito di una segnalazione riguardante un soggetto armato nel centro abitato, hanno denunciato un uomo di origine albanese per porto illegale di armi. Durante la perquisizione domiciliare, eseguita con il supporto del Nucleo Cinofili di Modugno, sono stati rinvenuti e sequestrati una replica di pistola priva di tappo rosso, un serbatoio vuoto e un tirapugni;

– a Ostuni , i Carabinieri della Stazione hanno denunciato un uomo per evasione poiché, nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari, si era allontanato dalla propria abitazione senza autorizzazione.

Tale servizio rientra nella più ampia e programmata attività di contrasto alla criminalità diffusa che il Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi svolge sistematicamente sull’intero territorio provinciale.