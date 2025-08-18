Fasano – Servizio straordinario di controllo del territorio. Intensificati i controlli in materia di sicurezza stradale. I Carabinieri denunciano due automobilisti e ne segnalano a un terzo, per guida in stato di ebbrezza alcolica

Nell’ambito dell’intensificazione del controllo del territorio, coordinato dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi, la Compagnia di Fasano ha messo in atto un servizio straordinario finalizzato alla prevenzione e al contrasto di delitti predatori, rivolgendo l’attenzione anche alla sicurezza stradale e alla vigilanza delle aree interessate dalla movida e dei luoghi di aggregazione giovanile.

In tale contesto:

– sono stati denunciati in stato di libertà due automobilisti, per guida in stato di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di alcol, in quanto gli accertamenti eseguiti a mezzo di etilometro hanno rilevato che i conducenti avevano il tasso alcolemico superiore a quello consentito dalle norme che regolano il codice della strada;

– è stato segnalato amministrativamente alla competente Prefettura un altro automobilista colto alla guida di un’autovettura in stato di ebbrezza alcolica in quanto i relativi accertamenti hanno riscontrato un tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro.

Nell’ambito delle attività, inoltre, sono state identificate 65 persone, controllati 32 veicoli e vari esercizi pubblici, nonché contestate diverse violazioni del Codice della Strada, tre delle quali hanno determinato il ritiro di altrettante patenti di guida.

Tale servizio rientra nell’attività di contrasto alla criminalità diffusa che il Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi svolge sistematicamente in tutta la provincia.