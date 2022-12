FASANO, SERVIZIO STRAORDINARIO DI CONTROLLO DEL TERRITORIO. TRE GIOVANI SEGNALATI ALLA PREFETTURA.

A conclusione di un servizio straordinario di controllo del territorio eseguito nel Comune di Fasano, i militari del N.O.R. della Compagnia Carabinieri di Fasano e delle Stazioni CC di Fasano e Ostuni, con la collaborazione di un equipaggio della Polizia Locale di Fasano, hanno denunciato in stato di libertà un 43enne di Fasano per reiterata guida senza patente, poiché mai conseguita, e segnalato tre giovani alla Prefettura per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale:

• un 19enne di Alberobello poiché, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 5,2 grammi di sostanza stupefacente del tipo Marijuana;

• un 30enne di Fasano poiché, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 1,8 grammi di sostanza stupefacente del tipo Hashish e grammi 0,38 grammi di Cocaina;

• un 19enne di Fasano poiché, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 0,5 grammi di sostanza stupefacente del tipo Marijuana.

Il ciclomotore e gli stupefacenti rinvenuti sono stati sottoposti a sequestro.

Complessivamente sono stati controllati 44 automezzi e identificate 77 persone, eseguite diverse perquisizioni, nonché controllati alcuni esercizi pubblici ed elevate contravvenzioni al Codice della Strada.