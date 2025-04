Fasano si prepara ad accogliere la prima edizione di “Giromangiando”

Un evento dedicato alla scoperta delle migliori specialità tipiche dello street food.

📠La manifestazione si terrà dall’11 al 13 aprile 2025 in centro città e trasformerà Fasano in un vero e proprio palcoscenico del gusto, offrendo a residenti e visitatori un’esperienza gastronomica unica e coinvolgente.

🤝🏻 GiroMangiando è organizzato dal Comune di Fasano con il supporto del DUC Fasano e AMIP, e nasce dalla volontà dell’Amministrazione di valorizzare le eccellenze gastronomiche, promuovendo le tradizioni culinarie italiane in una formula dinamica e apprezzata come quella dello street food. L’evento si propone come un percorso gastronomico itinerante, dove sarà possibile assaporare una vasta gamma di prelibatezze, dai sapori più autentici della tradizione alle rivisitazioni creative di diverse regioni d’Italia, tutte rigorosamente preparate con ingredienti di qualità .

🗣️ «Siamo entusiasti di presentare GiroMangiando, un evento che crediamo possa diventare un appuntamento fisso nel calendario delle manifestazioni fasanesi – dice l’Assessore alle Attività Produttive Giuseppe Galeota -. Questa iniziativa rappresenta una splendida opportunità per celebrare la cultura gastronomica, sostenere le attività locali e offrire ai nostri concittadini e ai turisti un’occasione di convivialità e di scoperta dei sapori autentici. Crediamo che l’enogastronomia sia un elemento fondamentale per attrarre visitatori. Questo evento sarà un’occasione per vivere Fasano in modo diverso, all’insegna del gusto, del divertimento, dell’intrattenimento e della musica dal live».

Durante le tre giornate, il centro di Fasano (in Piazza Ciaia venerdì 11 e sabato 12 e in Corso Vittorio Emanuele domenica 13), si animerà con stand gastronomici che offriranno un’ampia scelta di specialità locali e nazionali, per soddisfare tutti i palati e le esigenze alimentari, animazione e musica dal vivo.

𝙋𝙍𝙊𝙂𝙍𝘼𝙈𝙈𝘼

📌 Venerdì 11 aprile:

ore 17:00, apertura ufficiale in Piazza Ciaia della Tappa del Tour “GiroMangiando” Street Food Truck e gazebo di varie regioni italiane che proporranno le loro specialità regionali e birra artigianale, con animazione della mascotte Panino Mangy per foto ricordo

ore 20:00, live music con i “Vocal Band”, Musica Anni 70-80-90 e oltre

ore 22:30, chiusura della manifestazione

📌 Sabato 12 aprile:

ore 11:00>24:00, orario continuato apertura in Piazza Ciaia del GiroMangiando Street Food

ore 20:30, musica dal vivo con la cover band Vasco Rossi “Anima Spericolata”

ore 24;00, chiusura della manifestazione

📌 Domenica 13 aprile: