Fasano – Stagione di Prosa: variazione data de “Il nuotatore di Auschwitz”

Lo spettacolo con Raul Bova in programma il prossimo 12 novembre sarà posticipato al 18 novembre

FASANO – Il Comune di Fasano e il Teatro Pubblico Pugliese informano che lo spettacolo con Raoul Bova, Il nuotatore di Auschwitz(produzione Enfi teatro) per la regia di Luca De Bei, in programma originariamente il prossimo 12 novembre2024 al Teatro JF Kennedy come spettacolo inaugurale della Rassegna di Prosa comunale 2024-25, per cause indipendenti dall’Amministrazione comunale, sarà posticipato al 18 novembre 2024.

Si ricorda inoltre, sempre nell’ambito della stagione di prosa del Comune di Fasano, l’appuntamento del 21 novembre con Vanessa Gravina, Giulio Corso con la partecipazione di Paolo Triestino nel giallo di Agatha Christie Testimone d’accusa, tra i più bei drammi giudiziari dell’autrice, qui con la regia di Geppy Gleijeses, sempre al Teatro Kennedy.