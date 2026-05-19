Fasano – Stretta dei Carabinieri sullo spaccio di sostanze stupefacenti

Fasano (BR): servizio straordinario di controllo del territorio ad “Alto Impatto”. Stretta sullo spaccio e sull’uso personale di stupefacenti; due persone denunciate e quattro quelle segnalate all’Autorità Amministrativa, di cui una per guida in stato di ebbrezza.

Nell’ambito di una pianificata intensificazione dei controlli sul territorio provinciale disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi, la Compagnia di Fasano ha condotto un servizio straordinario di controllo ad “alto impatto”. L’attività si è concentrata nelle aree maggiormente interessate dalla vita notturna e nei luoghi di aggregazione giovanile, con il primario obiettivo di prevenire e contrastare la criminalità diffusa, garantire la sicurezza urbana e reprimere lo spaccio e l’uso di sostanze stupefacenti.

Nel corso del servizio,

a Fasano , i reparti dipendenti della locale Compagnia hanno:

· denunciato un giovane cittadino albanese il quale, controllato mentre si aggirava a piedi per le vie del centro storico, nel tentativo di disfarsi di un involucro è stato subito bloccato dai militari e trovato in possesso di 16 grammi di hashish;

· segnalato due giovani del luogo:

– il primo per guida in stato di ebbrezza alcolica poiché, fermato alla guida della propria autovettura e sottoposto ad accertamento mediante etilometro, è risultato positivo con un tasso alcolemico pari a 0,77 g/l. La patente di guida è stata ritirata ai fini della successiva sospensione;

– il secondo poiché, controllato a bordo della propria autovettura, è stato trovato in possesso di un quantitativo di hashish per uso personale. La patente di guida è stata ritirata.

a Ostuni , i Carabinieri della locale Stazione hanno:

· denunciato un giovane del luogo, già noto alle Forze di Polizia, poiché, controllato a bordo di un’autovettura, è stato trovato in possesso di 7 grammi di hashish, già suddivisi in dosi e occultati nella tappezzeria del tetto del veicolo, nonché della somma contante di € 1.400,00. Il denaro è stato sequestrato poiché ritenuto provento dell’attività di spaccio, in considerazione anche del materiale utile al confezionamento della sostanza rinvenuto presso l’abitazione dell’indagato nel corso della successiva perquisizione domiciliare;

· segnalato all’Autorità amministrativa:

– un uomo che, controllato a piedi nei paraggi della propria abitazione, è stato trovato in possesso di un quantitativo di cocaina;

– un giovane che, controllato a piedi nel centro abitato, è stato trovato in possesso di marijuana.

Le sostanze stupefacenti rinvenute sono state sequestrate.

Tale servizio rientra nella più ampia e programmata attività di contrasto alla criminalità diffusa che il Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi svolge sistematicamente sull’intero territorio provinciale.