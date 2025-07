Fasano sul podio del turismo pugliese: un terzo posto che consolida la leadership regionale

Dati eccezionali per i primi cinque mesi del 2025: la Puglia vola e Fasano si conferma meta d’eccellenza con una crescita trainata dai flussi internazionali

Fasano – Il Comune di Fasano annuncia con grande orgoglio e soddisfazione gli eccellenti risultati registrati dal comparto turistico pugliese nei primi cinque mesi del 2025, con particolare evidenza per la straordinaria performance del nostro territorio. I dati dell’Osservatorio Turismo Aret Pugliapromozione, presentati oggi a Bari, confermano una crescita robusta per l’intera regione, con Fasano che si posiziona al terzo posto tra i Comuni pugliesi per numero di presenze turistiche.Tra gennaio e maggio 2025, la Puglia ha accolto 268mila arrivi di turisti, con un incremento del 19,1% rispetto allo stesso periodo del 2024, e ha registrato 587mila presenze, in crescita del 18,2%. Un dato che risalta è l’impressionante aumento dei flussi turistici stranieri, cresciuti del 143,7% dal 2019 a oggi, portando il tasso di internazionalizzazione dal 35,9% al 52,7% nel 2025. Questo testimonia la crescente attrattiva della Puglia sui mercati internazionali.

Nel panorama regionale, Fasano emerge come una delle destinazioni più performanti. Con il 5,2% delle presenze turistiche regionali, la nostra città si posiziona subito dopo Bari (19,7%) e Lecce (7,9%), superando località di grande richiamo come Monopoli e Ostuni. Questo risultato è il frutto di un lavoro congiunto di promozione del territorio, miglioramento dei servizi e valorizzazione delle nostre unicità, dalle coste alle masserie, dal patrimonio storico-culturale all’offerta enogastronomica.

«Siamo estremamente soddisfatti dei dati che confermano Fasano tra le mete preferite dai turisti, sia italiani che stranieri – dichiara il Sindaco di Fasano Francesco Zaccaria -. Questo terzo posto è un riconoscimento dell’impegno di tutti gli operatori del settore, dei lavoratori che con il loro impegno quotidiano rendono unici i soggiorni dei nostri ospiti e, più in generale, dell’intera città che in questo particolare campo sta facendo scuola a livello nazionale ed internazionale. Inoltre, i flussi internazionali, in particolare, dimostrano anche il grande lavoro svolto dalla Regione Puglia che attraverso una precisa strategia di promozione sta dando i suoi frutti, consolidando la Puglia e Fasano come una destinazione di respiro globale»

L’Assessore al Turismo, Pier Francesco Palmariggi, aggiunge: «Questi risultati straordinari non tendono ad evidenziare un primato, piuttosto sono incardinati in un fruttuoso lavoro di squadra con i Comuni limitrofi. Questa parte di Puglia è la più attrattiva e tutti insieme, con lungimiranza, senza campanilismi, stiamo costruendo una vera e propria macro-destinazione turistica che, con la sua ineguagliabile offerta, trascina l’intera regione verso l’eccellenza mondiale. La nostra capacità di fare rete e lavorare in sinergia ci permette di offrire un’esperienza turistica più ampia e diversificata, che valorizza al meglio le peculiarità di ogni singolo territorio, rafforzando così il brand Puglia a livello internazionale».

La crescita non si ferma: le stime per l’estate in corso prevedono un ulteriore aumento del settore, con proiezioni del +5,2% a giugno, +2,7% a luglio, +2,5% ad agosto e un notevole +7,2% a settembre. Questi numeri positivi ci spingono a continuare a investire nel turismo, un pilastro fondamentale per l’economia e lo sviluppo del nostro territorio.