Fasano – Teatro Civile, torna “Nunca Mas” e il dramma dei desaparecidos d’Argentina

Teatro Civile, torna “Nunca Mas” e il dramma dei desaparecidos d’Argentina

L’appuntamento è al Teatro Sociale con doppia replica per le scuole venerdì 7 e spettacolo serale sabato 8 febbraio al prezzo agevolato di 5€

FASANO – Le Giornate di Teatro Civile organizzate dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Fasano fanno esordio stagionale con uno spettacolo già apprezzato e che ha già riscosso successi al suo debutto nel maggio scorso.

Lo spettacolo “Nunca mas”, prodotto dal Gruppo di Attività Teatrali “Peppino Mancini”, inaugurerà il cartellone andando in scena al Teatro Sociale di Fasano venerdì 7 febbraio, con doppia replica in matinée riservata agli istituti scolastici fasanesi, e sabato 8 febbraio con una replica serale alle 20.30 e con biglietto al prezzo agevolato di 5€.

Un cast di 5 attori diretti dal regista Mimmo Capozzi metterà in scena un dramma psicologico che non conosce filtri o momenti di pausa. Una tensione crescente che toglie il fiato, fa arrivare il cuore in gola e pone interrogativi, leciti, su una vicenda storica fatta di tanti dubbi e poche certezze: quella dei desaparecidos d’Argentina, la scabrosa vicenda verificatasi a cavallo tra gli anni ’70 e ‘80 dei circa 40.000 argentini “desaparecidos”, fatti sparire dalla dittatura militare per divergenza di idee.

La pièce denuncia, al di là dei fatti, l’incontro-scontro della memoria storica con il mondo di chi crede di saper interpretare la verità, senza però porsi il problema del dolore dei martiri morali, chiamati a dover espiare un ulteriore e ancor più tragico senso di colpa.

Chi è in possesso della verità? Chi è il colpevole e chi è da assolvere? Nessuno conosce la risposta… né l’autore, né lo spettatore!

Lo spettacolo “Nunca Mas” – nato dalla penna di Gerry Moio, che ha ideato il tessuto drammaturgico e curato la scrittura teatrale, sul soggetto proposto da Irene Sansonetti, frutto di una meticolosa ricerca storiografica – ha debuttato nella programmazione artistico-culturale di Katharà per la stagione teatrale 2023/2024, nell’ambito del progetto di gestione del Teatro Sociale in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Fasano e Puglia Culture.

Un genere teatrale che trova un punto di incontro tra il thriller e il giallo e che tiene lo spettatore incollato alla poltrona, desideroso di vederci il più chiaro possibile fino ad un finale che inquieta, sorprende e lascia aperti tanti spunti di riflessione.

La sinossi.

In una lugubre redazione alla periferia di Buenos Aires, il giornalista Nahuel Echeverri sta conducendo un’inchiesta sui sopravvissuti alla strage dei desaparecidos d’Argentina. Attraverso le testimonianze rilasciate da Taty, Pablo, Adolfo e Victoria, verrà stilato un resoconto dettagliato sull’epoca dei fatti e su quale fosse il loro ruolo in questa vicenda. Quella che però sembrava inizialmente un’intervista come tante, accomodante nei confronti di chi è sopravvissuto, comincerà ad assumere contorni più duri, aspri e soffocanti. Dove sta la verità? E quale ruolo gioca la memoria storica degli intervistati? Un racconto che lascia senza fiato e che scuote le coscienze degli interpreti in scena e degli spettatori in sala, portandoli ad un finale che inquieta, sorprende e lascia aperti tanti spunti di riflessione: vivere di ricordi o morire di ricordi?

Biglietto unico: 5€

Prenotazioni biglietti: 334 1144911

NUNCA MAS

Regia: Mimmo Capozzi

Aiuto regia: Pia Cofano

Con (in ordine di apparizione):

Gerry Moio

Ketty Loconte

Alessandro Leogrande

Danilo Angiolino

Federica Colucci