Fasano – Viabilità, interruzione circolazione veicolare su via Roma

Le corse del trasporto pubblico subiranno alcune variazioni

FASANO – A seguito del crollo di parte di un edificio adiacente alla centrale via Roma, è stato istituito un percorso alternativo per l’interruzione di via Roma, su entrambi i sensi di marcia, all’altezza di via degli Astronauti, nei pressi del nuovo McDonald’s. L’amministrazione comunale ha prontamente emesso un’ordinanza di divieto di transito sul tratto interessato da potenziali pericoli connessi ad eventuali altri crolli. Per i giorni in cui il traffico sarà chiuso, tutte le corse di trasporto pubblico che interessano il tratto di via Roma, da via degli Astronauti verso Monopoli, subiranno variazioni/deviazioni.

Nello specifico le corse dirette alla Zona industriale Nord, giunte all’intersezione con via degli Astronauti, devono svoltare a sinistra e percorrere via degli Astronauti sino a via Sant’Oronzo. Successivamente devono svoltare a destra su via Sant’Oronzo sino all’intersezione con via dell’Industria, alla cui altezza devono svoltare a destra e percorrere tutta la strada sino a via dell’Agricoltura e poi tutta via Sant’Oronzo sino a via degli Astronauti, per poi girare a sinistra su via degli Astronauti e percorrerla tutta sino a via Roma e svoltare a destra per proseguire per il percorso preordinato.

«A seguito del crollo e della conseguente interdizione al traffico di una porzione di via Roma, ci siamo subito attivati, l’Ufficio Trasporti Pubblici ha prontamente individuato un percorso alternativo nell’interesse dell’incolumità dei cittadini – dichiara il Sindaco Francesco Zaccaria – Abbiamo immediatamente comunicato alle aziende di trasporto pubblico, SITA SUD Srl e STP, il nuovo percorso per limitare al minimo i disagi per gli utenti. Ringrazio il Comandante Speciale e gli agenti del corpo di polizia locale, il responsabile dell’ufficio trasporti, Angelo De Carolis e le aziende del trasporto pubblico per la fattiva collaborazione mostrato nelle ore immediatamente successive al crollo del Lazzaretto».