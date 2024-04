Fasano – «XVIII Granfondo circuito dei Mondiali del 76» di ciclismo, modifiche alla viabilità per il 21 aprile

«XVIII Granfondo circuito dei Mondiali del 76» di ciclismo, modifiche alla viabilità per il 21 aprile

FASANO – Si comunica che, in occasione della manifestazione ciclistica «XVIII Granfondo circuito dei Mondiali del 76», che domenica 21 aprile attraverserà anche il territorio di Fasano, sono state predisposte modifiche alla viabilità per l’abitato di Speziale. In particolare, con ordinanza n. 166 del 18 aprile del comandante della Polizia Locale Marisella Speciale, è istituito il divieto di sosta (con rimozione coatta) in via Lecce dalle 8.30 alle 14 di domenica 21 aprile.

Si comunica, inoltre, che, con ordinanza prefettizia, è sospesa la circolazione dalla Sp 9 (intersezione con la ex ss 16) e sulla SS 16 fino a Montalbano nel periodo interessato dal passaggio della manifestazione.