Fasano – Maxi sequestro di stupefacenti dei Carabinieri. arrestati due coniugi e sequestrati oltre 56 kg tra hashish e marijuana

Nel rispetto del diritto delle persone indagate, nella presunzione di non colpevolezza e della necessaria verifica dibattimentale, per quanto risulta allo stato attuale, salvo ulteriori approfondimenti ed in attesa del giudizio, si comunica quanto segue.
Nella giornata del 19 settembre 2026, in località Selva di Fasano, i Carabinieri della Compagnia di Fasano, nell’ambito di servizi preventivi di controllo del territorio, hanno tratto in arresto in flagranza di reato due coniugi residenti alla Selva di Fasano (un uomo classe 1964 e una donna classe 1973).
I Carabinieri hanno rinvenuto, occultato nell’abitazione della coppia, un ingente quantitativo di sostanza stupefacente (oltre 56 Kg) fra hashish e marijuana.
La sostanza stupefacente è stata posta sotto sequestro ed è in attesa dei necessari accertamenti tecnici di laboratorio.
Al termine delle formalità di rito, su disposizione della locale Autorità Giudiziaria, la coppia condotta in carcere.