Fauna selvatica. Tre falchi grillaio e un gufo tornano a volare

Dopo le cure e le attenzioni loro riservate dagli operatori del Centro fauna selvatica della Provincia di Brindisi, gestito dalla società in house Santa Teresa, sotto la responsabilità della biologa Paola Pino d’Astore, tre falchi grillaio hanno ripreso il volo e la loro libertà. Destinazione la rotta migratoria verso l’Africa. Nel tardo pomeriggio di ieri c’è’ stata la liberazione dei tre uccelli in una località boschiva nei pressi di Francavilla. I falchetti erano stati ritrovati per strada da alcuni cittadini di Francavilla, consegnandoli poi agli uffici del Comune. Grazie alla collaborazione tra il Comune di Francavilla e il Centro fauna selvatica della Provincia di Brindisi, i tre esemplari di fauna selvatica più sono stati affidati nelle mani premurose degli operatori della struttura del Centro. Ieri, appunto, dopo un periodo di cura, il rilascio in natura dopo aver accertato il loro ottimo stato di salute. Presenti la biologa Paola Pino d’Astore, l’assessore Numa Ammaturo, che ha anche la delega alla tutela degli animali, e alcuni cittadini entusiasti e affascinati da questa bella storia. Subito dopo, in altro luogo, a Laurito, e’ stato liberato un gufo, anch’esso curato nel Centro Fauna selvatica della Provincia di Brindisi. Chiunque voglia contattare il Centro Fauna Selvatica della Provincia di Brindisi può telefonare al n. 3282847108.