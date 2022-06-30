FDI CAROVIGNO : RICHIESTA BLOCCO INSTALLAZIONI DELLE ANTENNE 5G NEL TERRITORIO CAROVIGNESE E NELLO SPECIFICO IN VIA POLINISSO.
QUESTA MATTINA, CON PROTOCOLLO N° 16005, ABBIAMO RICHIESTO AI COMMISSARI PREFETTIZI UN INCONTRO PUBBLICO RIVOLTO AI RESIDENTI E AI CITTADINI CAROVIGNESI CIRCA LE INSTALLAZIONI DI ANTENNE 5G IN VIA POLINISSO.
ABBIAMO CHIESTO AI COMMISSARI PREFETTIZI L’APPLICAZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 68 DEL 04/05/2020 CON LA QUALE SI BLOCCAVA LA SPERIMENTAZIONE E L’INSTALLAZIONE DI ANTENNE 5G SULL’INTERO TERRITORIO CAROVIGNESE PER SALVAGUARDARE LA SALUTE PUBBLICA NELL’ATTESA DI AVERE DATI SCENTIFICI AGGIORNATI.
RIMANIAMO IN ATTESA DI UN RISCONTRO.
IL COORDINATORE CITTADINO FDI GIUSEPPE DE BIASI
IL DIRIGENTE PROVINCIALE FDI GIOVANNI ZIZZA