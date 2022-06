FDI – DAL CONSIGLIO PROVINCIALE EMERSA DEBOLEZZA POLITICA

Per prendere atto e conoscenza del variegato mondo delle partecipazioni

societarie, in cui la Provincia di Brindisi è presente, si è riunito

ieri il Consiglio provinciale richiesto dal gruppo consiliare di

Fratelli d’Italia alla presenza dei Presidenti del Consorzio ASI e di

STP i quali hanno relazionato sullo stato attuale delle stesse, sulle

iniziative in essere e sull’incidenza che le stesse hanno sullo sviluppo

del territorio provinciale per i rispettivi servizi resi. Alle relazioni

esposte dai Presidenti Riina e Tommaselli è seguito un proficuo

confronto dove il gruppo provinciale di FdI ha chiesto specifici

chiarimenti relativamente al ruolo dei due Enti. Per quanto riguarda

l’ASI abbiamo chiesto notizie e garanzie rispetto ad una situazione

economico finanziaria “preoccupante” a causa di un contenzioso

tributario con l’Agenzia delle Entrate e all’adesione alla cosiddetta

“pace fiscale” per 560.000 euro anche per il 2022 che potrebbe mettere

a rischio la gestione corrente dello stesso; abbiamo chiesto quali

iniziative si stiano mettendo in atto, oltre a quelle ordinarie ed

istituzionali, per incentivare le ZES e le ZFD; quali servizi si intende

mettere al sevizio della zona industriale per una reale attrattività

della stessa non solo per impianti di energie da fonti rinnovabili che

poco apporto possono dare in termini di ricchezza prodotta e occupazione

per il territorio. Per quanto riguarda la STP abbiamo preso atto di un

trend economico finanziario preoccupante con utili di esercizio in

caduta libera (€ 379.963 2019, € 70.548 2020, € 49.224 2021) a causa

di alcune criticità alcune congiunturali ed altre strutturali che

necessitano di urgenti correttivi ma soprattutto di atti di indirizzo

politico chiari e decisivi da parte degli enti soci (Provincia e Comune)

soprattutto nei confronti della Regione Puglia che con D.G.R n.

2304/2019 ha stabilito i nuovi “servizi minimi” ed il costo standard per

ciascun Ambito Territoriale Ottimale (ATO) e guarda caso, come sovente

accade per il nostro territorio, l’ATO di Brindisi ha subito pesanti

tagli nell’assegnazione delle risorse e dei km delle tratte del

Trasporto Pubblico Locale in provincia soprattutto nella Citta

capoluogo. Il costo standard non sufficiente, possibili contrazioni dei

servizi urbani previsti nei prossimi affidamenti, l’incertezza sulle

modalità di affidamento dei servizi di TPL (si sta ipotizzando un

affidamento diretto in house – senza gara – da parte degli enti soci

Comune e Provincia con evidenti cambi di paradigmi giuridico

amministrativi della gestione del servizio di TPL) necessitano di un

intervento politico istituzionale non solo da parte degli enti soci ma

anche di tutti coloro i quali rivestono ruoli ed incarichi in ambito

locale, regionale e nazionale. Mai come in questo caso è evidente la

“debolezza politica” della provincia e della citta capoluogo in seno

alla Regione Puglia non rappresentati in Giunta regionale per la seconda

volta consecutiva.

Per tutto quanto meglio su esposto il gruppo consiliare di Fratelli

d’Italia aveva chiesto ed inizialmente ottenuto (salvo poi prendere atto

di un cambiamento di programma da parte del Presidente Matarrelli e

della sua maggioranza) che la discussione ed il confronto si concludesse

con la stesura e l’approvazione di un odg che chiarisse ed impartisse un

chiaro atto di indirizzo politico. Oggi è mancata la politica, quella

politica che da anni sfugge dalle proprie responsabilità, sfugge in

Regione dove continua a mortificare la nostra provincia. È mancata la

politica perchè non a caso la presenza in aula del gruppo di Fratelli

d’Italia è stata determinante per garantire il numero legale per lo

svolgimento dei lavori e onestamente ci è dispiaciuto constatare in una

seduta così importante, dove la Provincia rappresentava il socio

maggioritario di ambedue gli enti in discussione, l’assenza della

maggioranza.



I consiglieri provinciali di Fratelli d’Italia, Massimiliano Oggiano e

Luciano Cavaliere