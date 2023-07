FDI: GRANDE SODDISFAZIONE PER OPPORTUNITA’ A TORRE ROSSA

FDI : grande soddisfazione per l’opportunità che daremo ai residenti di C.da Torre Rossa*

Garantiremo finalmente condizioni idonee di vivibilità alle famiglie di Contrada Torre Rossa a Tuturano dopo anni vissuti ai limiti della civiltà. A poche settimane dall’ insediamento manteniamo un altro impegno condiviso con la cittadinanza durante l’ ultima campagna elettorale. Siamo soddisfatti della disponibilità data dalla nostra amministrazione a SNAM per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria sul sito senza nessun onere per le casse comunali. Abbiamo per anni sostenuto questa causa dai banchi dell’ opposizione e combattuto restando sempre vicini alla comunità dei residenti di C.da Torre Rossa. Questo è il modo di fare politica , individuando sempre la soluzione ai problemi reali dei nostri concittadini senza seguire etiche ambientaliste estreme o pregiudizi privi di fondamenti.

Gruppo Cons. FDI Brindisi