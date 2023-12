FDI – IL CIRCOLO “BRENTO” ESPRIME SOLIDARIETA’ A QUARTA

Nella giornata odierna si è riunito in assemblea degli iscritti il Circolo costituto di Fratelli d’italia Brento per stigmatizzare il comportamento dei *Verticini commissariali” locali che usano questo grande Partito politico come fosse una ghigliottina dove tagliare a proprio piacimento le teste di persone a loro sgradite. Usare metodi “mafiosi” di intimidazione nei confronti di iscritti per coercizzare la volontà di espressione non fa parte della nostra cultura. Gli iscritti al circolo Brento Sticchi Jacopo e Calò Giovanni sono allontanati dal sodalizio con effetto immediato poiché autori di atti di slealtà politica nei confronti del resto del Gruppo. Si esprime infine piena solidarietà al Consigliere Quarta e sostegno nella lotta di rinnovamento.

Il Circolo

Giovanna Angela Summa,Pietro Picardi, Pietro Porcelluzzi, Giovanni Picardi, Tony Trombetta, Pietro Giustizieri, ed altri ancora ………………..