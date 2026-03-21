Fdi: “Il dipartimento della salute sta bloccando la sanità territoriale. Ora basta”

Nota del Gruppo regionalemdi Fratelli di Italia:

“Atti unilaterali, ritardi e scelte incomprensibili: la Regione chiarisca subito o il confronto esploderà”

“Le denunce dell’Intersindacale confermano un quadro ormai insostenibile: il Dipartimento della Salute – come ribadisce il nostro collega, vicepresidente della Commissione Bilancio, Antonio Scianaro – sta adottando comportamenti che appaiono in aperto contrasto con gli indirizzi politici e con gli interessi dei cittadini pugliesi. Non è più un problema tecnico: è un problema politico.”

“La pubblicazione del bando dei residui 2025 senza gli incarichi 2026, la circolare concordata mai inviata alle ASL, i tavoli di confronto bloccati: non sono errori. Sono scelte che stanno paralizzando la medicina territoriale e rischiano di lasciare intere comunità senza medico.”

“Come componente della Commissione Sanità e Vicepresidente della Commissione Bilancio ritengo inaccettabile che un Dipartimento proceda in autonomia, senza trasparenza e senza rispetto degli impegni presi. Se ci sono problemi di bilancio, vengano dichiarati. Se ci sono altre ragioni, vengano spiegate. Ma il silenzio non è più tollerabile.”

“La richiesta dei sindacati di avere al tavolo l’Assessore Pentassuglia è legittima. Se la politica non interviene subito, la rottura del confronto sarà inevitabile. E non potrà essere attribuita ai medici.” “Il DM 77 e le Case di Comunità non possono essere sacrificati per inerzia o per scelte incomprensibili. La Regione deve cambiare passo immediatamente.”