FDI – MAGGIORANZA ROSSI, ARROGANZA E SPOCCHIA

La risposta a mezzo stampa da parte del Partito Democratico all’interrogazione presentata dal Capogruppo Massimiliano OGGIANO (alla quale saranno obbligati a rispondere per bocca del sindaco Rossi in Consiglio Comunale) è la plastica dimostrazione di come questi “signori” preferiscano utilizzare la mistificazione e la menzogna stravolgendo il senso delle cose, pur di non rispondere: evidentemente perchè non sono in grado di dare una risposta sensata!! In sintesi Fratelli d'Italia chiede perché hanno sperperato 150 000 euro di fondi comunali, già esigui in un bilancio comunale disastrato, utilizzando i denari dei Brindisini per un area che, tra l'altro, tutto è fuorché un parco (forse sarà un dog park???) quando contestualmente hanno fatto richiesta (ed ottenuto) un finanziamento del PNRR (mai contestato da FdI) SEMPRE NELLA STESSA AREA, LA CASERMA EX EDERLE, per la realizzazione di un asilo nido e dove avrebbero potuto utilizzare i 2.45 milioni di euro anche per la realizzazione del parco annesso. Bastava aspettare qualche mese invece che proporre l'ennesima inaugurazione in stile regime rosso con tanto di presenza di autorità civili religiose militari scout associazioni ambientaliste ecc. Ci mancava solo la banda musicale manco stessero inaugurando il Central Park di Manhattan di via Cittadella! Pertanto chiariamo che Fratelli d'Italia è felicissima per l’avvenuto finanziamento dell'asilo nido! Ci chiediamo SOLO perché hanno sperperato 150.000 euro per un’opera che nelle intenzioni doveva essere un parco urbano ed invece è diventata un dog park! Il tentativo di mistificare la realtà da parte del Partito Democratico è naufragata miseramente anche questa volta! Ovviamente i comunicati stampa non ci soddisfano, e lasciano il tempo che trovano…….Risponderete in Consiglio Comunale! Cesare MEVOLI Coordinatore Cittadino Massimiliano OGGIANO Capogruppo Consiglio Comunale