Fdi Oria, Caroli: Il Circolo cittadino ha un suo commissario, ma presto congresso per eleggere il coordinatore cittadino

“Ringrazio il consigliere comunale di Oria, Michele Destradis, per la sua disponibilità a costituire il circolo cittadino di Fratelli d’Italia. Non nascondo, per?, la meraviglia che mi ha colto nel leggere la sua richiesta: appena un anno fa si è candidato ed è stato eletto come consigliere comunale di maggioranza a sostegno di un sindaco diverso da quello sostenuto da Fratelli d’Italia. Cos? come a dicembre 2023 alle elezioni provinciali si è candidato nella lista Impegno per la Provincia a sostegno del presidente della Provincia, Toni Matarrelli.

“In ogni caso siamo in fase d’arrivo con il tesseramento, che termina il prossimo 31 ottobre, subito dopo sarà aperta la fase congressuale per eleggere i coordinatori cittadini. Nel frattempo il circolo è regolarmente esistente a Oria ed è guidato dal commissario cittadino Francesco Antonio Conte.”