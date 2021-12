FEDERAGENTI – RUOLO “NAZIONALE” PER TITI. E’ IL NUOVO PRESIDENTE DELLA SEZIONE YACHT

È Teodoro “Teo” Titi il nuovo presidente della sezione Yacht di Federagenti. È stato nominato ieri per acclamazione durante l’assemblea e succede a Giovanni Gasparini.

Teo Titi opera nel campo dell’assistenza ai mega yacht da oltre venticinque anni. Per primo in Puglia ha creato un’azienda dedicata al settore e alla promozione della Puglia nel mondo quale destinazione per gli yacht. «È per me un grande onore – ha detto Titi, brindisino e agente raccomandatario marittimo da quattro generazioni – raccogliere il testimone in un momento in cui tutte le previsioni internazionali accreditano il mercato del lusso sul mare delle più alte potenzialità di crescita e sviluppo, specie nel bacino del Mediterraneo, con importantissime ricadute per il mercato e la portualità italiana».

In questo periodo i porti italiani stanno conoscendo uno sviluppo senza precedenti nell’offerta di servizi agli yacht e ai mega yacht, ma che anche l’industria cantieristica italiana si colloca ai vertici mondiali nella produzione di imbarcazioni extra lusso.

«Per me è stato motivo di orgoglio – ha sottolineato Giovanni Gasparini, triestino trapiantato all’Elba – guidare la sezione yacht della federazione ottenendo due risultati molto importanti: da un lato affermare all’interno della nostra categoria una professionalità specifica rispetto a un mercato in forte espansione; dall’altro definire, anche attraverso il Forum del Lusso Possibile (per il quale è già in cantiere l’edizione 2022 che si svolgerà fra maggio e giugno nella consueta cornice di Porto Cervo), un’immagine degli yacht e dei mega yacht come valore aggiunto, nella cornice del turismo di alta gamma, per il nostro Paese».

