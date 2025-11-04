Federazione Italiana Cuochi. Riconoscimenti per 4 brindisini, tra cui il Presidente Pezzuto

Ennesimo riconoscimento per i cuochi brindisini. In quattro, tra cui il Presidente provinciale Gianfranco Pezzuto, hanno ricevuto il “Collegium Cocorum 2025” nell’ambito di una manifestazione nazionale che si è svolta ieri nel Teatro Ghione di Roma, su iniziativa della Federazione Italiana Cuochi. Si tratta del più alto tributo alla carriera e quattro brindisini hanno ricevuto quesrto premio all’impegno ed alla professionalità in un settore importante per l’Italia come quello della ristorazione. Si tratta del Presidente provinciale dei cuochi, il cellinese Gianfranco Pezzuto, di Vincenzo Mustich, Giambattista Defazione e di Annalucia Tondo.

L’evento è stato presentato dal giornalista Rai Federico Ruffo ed ha fatto registrare la presenza del Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida.

Pezzuto, in particolare, ha ricevuto il premio alla carriera per i suoi 25 anni trascorsi in cucina a livelli altissimi, tra tradizione e innovazione. Per il suo comune, Cellino San Marco, Pezzuto rappresenta un motivo di vanto e, allo stesso tempo, di promozione territoriale.









