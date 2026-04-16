Federbasket – Il brindisino Marco Stasi candidato alla presidenza regionale!

Il brindisino Marco Stasi è ufficialmente candidato alla guida del Comitato regionale della FIP (federazione Italiana Pallacanestro). Per la prima volta dopo tanti anni un esponente del basket di brindisi si candiuda ad occupare un ruolo così prestigioso. Ecco cosa scrive sulla pagina social “Puglia a canestro”:

Cari amici della pallacanestro pugliese,

ho deciso di candidarmi alla Presidenza del Comitato Regionale FIP Puglia, con il cuore di chi ha calpestato per anni i parquet delle nostre palestre, tensostatici e palazzetti.

Vengo da quel basket “minors” dove l’impegno e la passione valgono molto più dei soldi.

So cosa significa gestire una società tra mille difficoltà (costi, burocrazia, impianti chiusi, etc.) e conosco bene la sensazione di sentirsi, a volte, molto soli.

Proprio per questo sono convinto che il ruolo della Federazione debba essere fortemente rilanciato, perchè non può più limitarsi alla verifica degli adempimenti burocratici e all’applicazione dei regolamenti.

Io sogno una Federazione Pugliese che sia un alleato strategico delle società, che le aiuti nella gestione delle pratiche amministrative e le supporti con le istituzioni per la realizzazione degli eventi e per l’accesso agli impianti sportivi e che si faccia promotrice, con gli enti preposti e le scuole, di progetti per rilanciare il Minibasket e i settori giovanili.

La nostra passione merita di essere vista e condivisa: dobbiamo modernizzare la comunicazione attraverso uno storytelling attivo sui social, per dare visibilità ai nostri talenti, sponsor, comunità ed assicurare all’informazione la necessaria trasparenza e tempestività.

Servono politiche federali lungimiranti, che nascano dai bisogni delle società, che partano dal loro ascolto, che mostrino vera attenzione alle difficoltà economiche delle affiliate.

Insieme ai candidati consiglieri che mi accompagnano non abbiamo creato una semplice lista elettorale, ma una squadra di competenze al servizio della Puglia, tutte accomunate da un unico punto di partenza: il campo da gioco.

La mia candidatura non nasce “contro” qualcuno, ma punta ad offrire una nuova opportunità alle circa 200 società pugliesi.

Dobbiamo riscoprire l’orgoglio di far crescere i nostri talenti qui, dobbiamo riuscire a fare in modo che ogni canestro segnato a Foggia, Bari, Lecce, Taranto Brindisi e nella BAT risuoni come un unico, grande, grido di orgoglio.

Da diverse settimane ho iniziato un tour in lungo e in largo per la nostra splendida regione. Incontrando dirigenti, coach e atleti, ho respirato un’aria nuova: una voglia di cambiamento e di riscatto che unisce ogni angolo della nostra Puglia, che ama questo sport con passione infinita.

Non è più tempo di attendere, il momento è adesso: è ora di unire le nostre forze, le energie e le idee migliori per cambiare finalmente passo e rilanciare il movimento cestistico pugliese!

Presto condivideremo programmi e idee, ma intanto credo sia per me doveroso presentare subito i nomi della mia squadra di candidati consiglieri, che si presenterà meglio a voi nei prossimi giorni.

Ringrazio quindi per aver scelto di accompagnarmi in questa avventura:

SAVERIO PADALINO

(Provincia: FOGGIA)

Ruolo: team manager CUS basket Foggia

VALENTINO MANDOLFO

(Provincia: LECCE)

Ruolo: Direttore Generale Nuova Pallacanestro Monteroni

LILLY BASILE

(Provincia: BAT)

Ruolo: Presidente Fortitudo Trani

FRANCESCO “CICCIO” STOLA

(Provincia: TARANTO)

Ruolo: Socio Fondatore Virtus Taranto

FRANCESCO MEVOLI

(Provincia: BARI)

Ruolo: Presidente Seagulls Monopoli

LORELLA ARMIENTI

(Provincia: BARI)

Ruolo: Dirigente Jumpers Casamassima

Vi abbraccio tutti, ringraziando fin d’ora coloro che vorranno ascoltarmi e scegliere di supportarmi

MARCO STASI