Federfarma Brindisi contro la violenza sulle donne distribuisce test gratuiti per individuare la droga nascosta nei drink

Le farmacie di Brindisi in prima linea contro il “drink spiking”. Il fenomeno che consiste nell’inserire droghe o sostanze farmacologiche nei cocktail a insaputa della vittima per commettere aggressioni sessuali.

Il capoluogo adriatico è l’unico del Sud Italia impegnato nella campagna “Il consenso non si scioglie in un drink” promossa da Federfarma, insieme alle province di Roma e Brescia. Grazie a questa iniziativa il 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, e nei giorni a seguire saranno distribuiti, tramite le farmacie aderenti e alcune scuole superiori, 2.500 test gratuiti. Le strisce reattive sono in grado di rilevare le sostanze nocive. L’utilizzo di queste è molto semplice, basta applicare una goccia del cocktail sul test e attendere pochi secondi per vedere se cambia la colorazione. Il fenomeno del drink spiking è in crescita. L’intossicazione causata da sostanze invisibili come Ghb (acido gamma-idrossibutirrico), Ketamina, Scopolamina e altre, provoca sonnolenza, debolezza, amnesia, confusione, allucinazioni, perdita di coordinazione ma soprattutto rende le vittime meno capaci di ricordare i dettagli e in alcuni casi la violenza stessa.

Le farmacie che hanno aderito alla Campagna tra Brindisi e provincia sono 31, in queste saranno distribuiti i test gratuitamente. Parallelamente Federfarma Brindisi, tramite i rappresentanti del Consiglio direttivo dell’associazione, consegnerà 1.000 kit alle studentesse e agli studenti del liceo classico “Marzolla” di Brindisi, degli Istituti superiori “Da Vinci” e “Salvemini” di Fasano.

L’iniziativa vede, inoltre, il coinvolgimento dei Centri antiviolenza (Cav) “Crisalide” di Brindisi, “Insieme Si Può” di Fasano, “Fiore di Loto” di Torre Santa Susanna e il Ciisaf – Consorzio per l’Integrazione e l’Inclusione Sociale di Fasano, Ostuni e Cisternino.

«Abbiamo accolto l’invito da parte di Federfarma nazionale a contribuire anche nel nostro territorio a sensibilizzare alla conoscenza di questo nuovo fenomeno del drink spiking per contrastare la violenza contro le donne – spiega la presidente di Federfarma Brindisi Donatella Martucci -. Distribuiremo attraverso la rete delle nostre farmacie che hanno aderito alla Campagna, ma anche con il coinvolgimento delle scuole, i test per la determinazione della presenza di sostanze stupefacenti all’interno del drink. Il loro utilizzo è molto semplice, l’eventuale colorazione rappresenta un alert chiaro per la donna». Nel caso in cui la striscia dovesse colorarsi, ma la vittima avesse già ingerito la bevanda, le raccomandazioni sono di conservare il test, di informare immediatamente qualcuno di fiducia, di andare in un posto sicuro o se necessario al pronto soccorso, infine di denunciare l’accaduto che costituisce un reato. «La partecipazione di Federfarma Brindisi a questa importante iniziativa – prosegue la presidente Martucci – è un segnale di vicinanza alle comunità e alle giovani generazioni. Vogliamo che la farmacia sia un punto di riferimento sicuro per tutte le età a beneficio della salute della persona a 360 gradi, sempre attenti ai cambiamenti della società». A Brindisi le farmacie aderenti sono: Africa orientale, Cappuccini, Corso Roma, Madonna del Giardino (Tuturano), Piazza Vittoria, Servizi farmaceutici La Rosa e Strippoli. A Carovigno: farmacia Colucci e Lamendola Pompea. A Ceglie Messapica farmacia Caputo. A Fasano farmacie: Capochiani, L’Abbate di Capochiani, Della Selva, La Salette, Lanzisera, Patronelli e Pomes. A Francavilla Fontana farmacie: Cannalire, Centrale del dottor Piergiorgio Perrino, Croce Bianca, Perrino snc. A Latiano farmacia Colazzo. A Mesagne farmacia Antonucci. A Oria farmacia Pistone. A Ostuni farmacia Calamo. A San Michele Salentino farmacia San Michele. A San Pancrazio farmacia Nuova. A San Vito dei Normanni farmacia De Vito. A Torchiarolo farmacie: Largo Osanna e Giordano. A Torre Santa Susanna farmacia Leo Salvatore.