“FELICE DI RESPIRARE LA MIA TERRA”. BUNGARO HA REGALATO EMOZIONI!

Presso la Chiesa di San Paolo Eremita, Brindisi, Bungaro ha tenuto un concerto che ha regalato tante emozioni ai brindisini. “Felice di respirare la mia terra”, così il cantante ha salutato tutti, perché lui torna sempre con entusiasmo nella sua città. La location scelta per l’evento ha contribuito a creare una magica atmosfera che ha coinvolto i presenti. Sono stati eseguiti alcuni brani di “Entronauta”, l’ultimo lavoro che prende il nome da un libro di Scanziani, letto tanti anni fa, che lo aveva appassionato e incuriosito. Gli entronauti sono esseri speciali che viaggiano interiormente e fanno un percorso nei continenti interiori dell’anima. Alcuni dei brani più famosi della sua carriera, inoltre, hanno letteralmente esaltato tutti i presenti. Un concerto molto bello, un’occasione unica per ascoltare le bellissime canzoni di Bungaro, un cantante famoso anche per le collaborazioni importanti e i tanti brani scritti per famosi cantanti. Avere scelto la Chiesa di San Paolo è un’ulteriore conferma che i luoghi sacri possono e devono essere coinvolti in attività culturali. Anna Consales