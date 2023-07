FELTRINELLI E ANTICHE STRADE – A BRINDISI MALIKA AYANE E STEFANIA ANDREOLI

La Feltrinelli point Brindisi in collaborazione con Brindisi e le antiche strade organizza due appuntamenti estivi che si terranno nel CHIOSTRO, in Via Giovanni Tarantini 35 – Ex Convento delle Scuole Pie:

Venerdì 21 Luglio, ore 21:00 MALIKA AYANE presenterà il suo libro ” Ansia da felicità”, a dialogare con l’autrice la giornalista Maria di Filippo

Domenica 23 Luglio, ore 21:00 STEFANIA ANDREOLI presenterà il suo ultimo libro “Perfetti o felici” a dialogare con l’autrice la dottoressa Lucia Destino

Gli eventi saranno a ingresso libero e gratuito.