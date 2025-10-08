Femca/Cisl – Soddisfacente incontro odierno a Brindisi con Eni ed Eni/Versalis

di Marcello De Marco – Segretario Generale Femca Cisl Taranto Brindisi

E’ stato un incontro costruttivo quello di oggi a Brindisi, tra le organizzazioni sindacali e una folta delegazione di Eni S.p.A. e Versalis S.p.A., che ha fatto chiarezza circa la costituzione della nuova società finalizzata al rilancio e alla trasformazione di ENI/Versalis, alla cui guida vede la figura del presidente nonché amministratore delegato in quota ENI, oggi presente al tavolo.

Il nuovo impianto sarà costituito da quattro unità produttive: BESS (Battery Energy Storage System, ovvero Sistema di Accumulo Energetico a Batteria), Giga Factory, Area LFP (Litio Ferro Fosfato) e Riciclo.

Positivo l’anticipo dell’investimento delle BESS che prevede l’autorizzazione della Società Fiduciaria anticipata a fine anno e la messa in produzione di quella sezione specifica già alla fine del 2026

È previsto anche un anticipo dell’iter formativo, con avvio entro la fine del primo trimestre 2026 proprio in virtù dell’anticipo delle BESS.

L’azienda ha confermato l’opportunità di un funzionale coinvolgimento dell’indotto ai fini della realizzazione del nuovo investimento ed ha illustrato il percorso di iniziative già avviato e che sarà implementato nelle prossime settimane con ulteriori incontri destinati proprio all’indotto.

E’ stato confermata e ribadita la continuità dei servizi di logistica che saranno funzionali agli impianti attuali, all’interno del polo oggi ed ai possibili insediamenti futuri.

L’Eni ha anche aperto, nelle more delle disponibilità delle aree di sua proprietà non interessate dagli investimenti, ad eventuali nuove manifestazioni di interesse, passo fondamentale per l’implementazione del sito.

Come Femca Cisl restiamo vigili e incalzanti su quello che può essere lo sviluppo prossimo di tavoli tecnici, così come indicati nel Protocollo sottoscritto al Ministero delle Imprese e del Made in Italy il 15 marzo scorso, che possano garantire ed accelerare tutto l’iter nel rispetto della tempistica prevista.

Marcello De Marco