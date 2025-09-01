Facebook Instagram
Fermati esponenti della SCU. D’Attis (FI): “Non si ferma lotta alla mafia”


“La lotta alla mafia non si ferma e lo Stato continua a sferrare durissimi colpi come quello di oggi. Ringrazio la Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce, la Squadra Mobile di Brindisi e  la SISCO di Lecce per aver condotto questa importantissima operazione che ha portato al fermo di quattro esponenti della Sacra Corona Unita. Un risultato di grande rilevanza raggiunto superando, in alcuni casi, anche la scarsa collaborazione”. Lo dichiara il vicepresidente della Commissione Antimafia, l’on Mauro D’Attis di Forza Italia.

