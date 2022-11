FERMATO UN MERCANTILE NEL PORTO DI BRINDISI – SCARSA SICUREZZA A BORDO

Continua l’attività ispettiva del nucleo di Port State Control della Capitaneria di Porto di Brindisi, che nel pomeriggio di giovedì 17 novembre ha concluso un’approfondita ispezione a bordo di una nave mercantile battente bandiera panamense, procedendo al fermo amministrativo della stessa a seguito di gravi deficienze in materia di sicurezza della navigazione.

Dai controlli effettuati a bordo sono state appurate gravi irregolarità nella preparazione dell’equipaggio sulle procedure di sicurezza dell’abbandono nave.

L’unità detenuta è una general cargo di oltre 30 anni, avente una stazza di 1512 tonnellate.

Nel corso dell’ispezione, il personale specializzato della Capitaneria di Porto brindisina ha riscontrato diverse gravi deficienze, derivanti dal mediocre standard di sicurezza della nave, notevolmente al di sotto dei livelli previsti dalla normativa internazionale in materia di sicurezza della navigazione e tali da determinarne, quindi, il fermo amministrativo.

La nave, attualmente ormeggiata presso la banchina “Costa Morena Nord”, rimarrà nel sorgitore brindisino fino a quando non saranno eliminate tutte le irregolarità riscontrate e potrà riprendere la navigazione in condizioni di sicurezza.

L’attività di controllo in materia di Port State Control ha come scopo la verifica del rispetto di specifiche convenzioni internazionali e direttive comunitarie, volte ad assicurare che la navigazione marittima delle unità da traffico sia effettuata nel rispetto degli standard sviluppati a garanzia e tutela dell’ambiente marino, dei lavoratori marittimi, della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare.