Facebook Instagram
formavobis2
ISCRIVITI

Fermo della Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce a carico di storici esponenti della S.C.U.

La Polizia di Stato, su delega della Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce, dalle prime luci dell’alba, tra Tuturano, Brindisi e Napoli, con l’impiego di numerosi operatori di polizia, appartenenti anche ai Reparti Speciali, sta dando esecuzione ad un decreto di fermo a carico di storici esponenti della Sacra Corona Unita, appartenenti alla frangia dei c.d. tuturanesi.

Contestualmente all’esecuzione del provvedimento precautelare si sta procedendo anche ad effettuare perquisizioni locali presso i luoghi di residenza dei soggetti destinatari del provvedimento.

Condividi questo articolo:
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
tenute-brindisitime-2
meridiani
no_fumo_torchiarolo
Facebook Instagram

©2021 BrindisiTime. All Rights Reserved

what you need to know

in your inbox every morning