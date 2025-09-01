Fermo della Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce a carico di storici esponenti della S.C.U.

La Polizia di Stato, su delega della Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce, dalle prime luci dell’alba, tra Tuturano, Brindisi e Napoli, con l’impiego di numerosi operatori di polizia, appartenenti anche ai Reparti Speciali, sta dando esecuzione ad un decreto di fermo a carico di storici esponenti della Sacra Corona Unita, appartenenti alla frangia dei c.d. tuturanesi.
Contestualmente all’esecuzione del provvedimento precautelare si sta procedendo anche ad effettuare perquisizioni locali presso i luoghi di residenza dei soggetti destinatari del provvedimento.