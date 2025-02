Fernando Parisi: Il talento di Ostuni si esibisce a Casa Sanremo 2025

Fernando Parisi: Il Talento Poliedrico Pugliese si Esibisce a Casa Sanremo 2025

San Remo, 9 febbraio 2025 – È con grande entusiasmo che annunciamo l’atteso evento che vedrà protagonista Fernando Parisi, il cantante poliedrico originario di Ostuni, che sta rapidamente conquistando il cuore del pubblico con la sua voce potente e la sua straordinaria presenza scenica. Ogni suo concerto è un trionfo e i suoi fan lo seguono con passione su Facebook e Instagram, dove le interazioni e i commenti positivi si moltiplicano, invitandolo a partecipare a numerosi eventi in tutta la Puglia.

In una settimana tanto significativa per la musica italiana, Fernando Parisi avrà l’onore di esibirsi a Casa Sanremo 2025, nel magico contesto del Palafiori. La sua performance è programmata per mercoledì 12 febbraio e sarà trasmessa in diretta, offrendo ai suoi fan un’opportunità unica di vivere l’emozione della sua musica.

Durante il suo set, Fernando presenterà un Medley di due grandi successi in omaggio a Little Tony, un artista che ha segnato la storia della musica italiana. Fernando ha una speciale connessione con Angelo Petruccetti, storico collaboratore di Little Tony, e con Cristiana Ciacci, figlia dell’icona musicale, e sarà certamente entusiasta della dedica che il cantante pugliese farà all’Elvis Presley italiano, rendendo questa esibizione ancora più significativa e carica di emozione.

Fernando Parisi continua a dimostrare il suo talento e la sua versatilità, portando la sua musica da nord a sud della Puglia. Con il supporto dei suoi fedeli seguaci, è pronto a cogliere questa grande occasione e a lasciare un’impronta indelebile nel panorama musicale italiano.

Fernando invita tutti a non perdere l’opportunità di seguire la diretta su Facebook il prossimo 12 febbraio, dove saranno forniti aggiornamenti sulle sue pagine social.