Ferragosto 2024, caldo torrido e tanta voglia di relax!

Ferragosto è una giornata particolare perché rappresenta, sicuramente, il clou dell’estate e si aspetta con ansia per trascorrerlo nel migliore dei modi. Le città si svuotano, negozi, bar, quasi tutto chiuso, anche se le città turistiche dovrebbero sempre assicurare il minimo per chi non va fuori. In molti, infatti, preferiscono non affrontare chilometri sotto il sole per raggiungere località prestigiose, anche perché il nostro mare è meraviglioso e la Puglia è diventata, ormai, meta turistica tra le più richieste. Abbiamo seguito la polemica innescata da Briatore riguardo il caro-ombrelloni soprattutto nella nostra regione. Effettivamente, un rialzo nei prezzi c’è stato e, spesso, per una famiglia è impossibile permettersi una giornata al mare. Ma l’offerta è varia e ci sono anche lidi accessibili a tutti e i rincari, purtroppo, ci sono stati dappertutto e ce ne rendiamo conto nella routine quotidiana. Per chi rimane in città c’è l’imperdibile possibilità di passeggiare tranquillamente e scoprire posti nuovi, fare, in pratica, i turisti in casa propria. Le vacanze dovrebbero rappresentare un periodo di relax e non una ricerca sfrenata di divertimento a tutti i costi. È bello regalarsi del tempo libero e, magari, dedicarsi alla cultura che non va mai in vacanza. Visitare un castello, un museo, fare un giro in motobarca, si può fare tanto e senza bisogno di spendere una fortuna. Ferragosto, termine che deriva dal latino “feriae Augusti”, che significa riposo di Augusto, è il nome popolare italiano del giorno festivo dell’Assunzione di Maria, celebrato il 15 agosto in gran parte dei paesi cattolici, ed è il passaggio diretto, anima e corpo, della Madre di Gesù in paradiso al termine della sua vita terrena. È l’ultima festa dell’estate e, comunque la si voglia celebrare, l’importante è trascorrerla in serenità e, soprattutto, non dimenticando le persone anziane, chi soffre e chi si sente solo e particolarmente fragile. Sono proprio queste le giornate in cui è importante dedicarsi agli altri. Buon Ferragosto! Anna Consales