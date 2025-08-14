Ferragosto a Brindisi – Gaia Live sul Lungomare

La notte di mezza estate ha un palco affacciato sul mare e una voce pronta ad attraversarla. Alle 21.30 di venerdì 15 agosto, la cantautrice italo-brasiliana Gaia arriva sul lungomare di Brindisi – piazza San Teodoro d’Amasea – con il suo “Live Estate 2025”: ingresso libero per uno degli appuntamenti più attesi di “Meridiani d’Estate”, il cartellone di spettacolo e cultura organizzato dalla Fondazione Nuovo Teatro Verdi e dal Comune di Brindisi.

Gaia Gozzi, classe 1997, approda a Brindisi con un live che segna una tappa importante del suo percorso artistico. L’ultimo progetto discografico, “Rosa dei Venti”, è uscito lo scorso 21 marzo e segna il primo album completamente in italiano dell’artista. Un lavoro di tredici tracce – dodici inediti più il brano sanremese “Chiamo io, chiami tu” – che segna una tappa evolutiva nel suo percorso, tra pezzi immediati e altri più pensati, con un equilibrio nuovo tra energia e introspezione. A Brindisi Gaia porterà una scaletta che mescola i brani dell’ultimo disco con quelli che l’hanno lanciata. Accanto a “Cuore amaro”, “Boca” e “Chega”, anche “Sesso e Samba”, il pezzo pubblicato con il rapper Tony Effe per l’estate 2024, quattro dischi di platino e una prova della naturalezza con cui Gaia attraversa pop, urban e ritmi brasiliani.

Nata nel 1997, Gaia Gozzi entra nel panorama musicale nel 2016, arrivando in finale a X Factor con la squadra di Fedez. La consacrazione arriva nel 2020 con la vittoria ad Amici, che la proietta nella scena mainstream. L’album d’esordio “Genesi” e la riedizione “Nuova Genesi” ottengono riscontri positivi, spinti dal successo radiofonico di “Chega” che diventa disco di platino. Quindi Gaia evita scorciatoie promozionali, piuttosto sceglie collaborazioni mirate (da Madame a Carl Brave, da Rkomi a Guè, da Sick Luke a Ernia) e mantiene un’identità musicale che unisce elementi urban, ritmi sudamericani e scrittura personale. Nel 2021 partecipa al Festival di Sanremo con “Cuore amaro” e nel 2023 presta la voce alla protagonista Asha nel lungometraggio Disney “Wish”, nella versione italiana della colonna sonora. Nel 2024 torna sul palco dell’Ariston nella serata delle cover con “Fa strano (Lady Marmalade)”, insieme a BigMama, La Niña e Sissi.

Nel 2025 rientra in gara a Sanremo con “Chiamo io, chiami tu”, che diventa uno dei brani chiave del nuovo album. Il disco “Rosa dei Venti” conferma l’evoluzione di Gaia come cantautrice capace di unire istinto pop e attenzione ai testi. Le tracce spaziano tra episodi intimi e brani più energici seguendo una mappa sonora che riflette il suo doppio sguardo culturale: italiano per lingua, brasiliano per radice ritmica. A riconoscere il suo percorso è anche “Forbes Italia”, che nel 2023 l’ha inserita tra i cinque under 30 italiani che avranno il maggior impatto sulla musica del futuro.

Il concerto di Brindisi arriva nel pieno del suo tour estivo. La data del 15 agosto rappresenta anche simbolicamente un punto di svolta nel cartellone di “Meridiani d’Estate 2025”, che prosegue poi con altri appuntamenti tra musica e teatro fino alla fine di agosto. Ma sarà la voce di Gaia, in una notte di mezza estate, a tracciare la rotta e a regalare al pubblico brindisino una tappa memorabile del suo viaggio musicale.