FERRAGOSTO – FINALMENTE UNA BELLA GIORNATA DI SOLE…

Dopo due giorni da incubo sul litorale nord di Brindisi con bombe d’acqua improvvise e con forti raffiche di vento, oggi e’ arrivato il tanto atteso scirocco che ha fatto rialzare le temperature in coincidenza con il Ferragosto. Migliaia di bagnanti hanno preso d’assalto le marine a nord di Brindisi, tra Torre Guaceto e Santa Sabina. Si preannuncia una settimana di fuoco con il ritorno del caldo torrido. Per oggi, in spiaggia, si pranza con Parmigiana e pasta al forno. Ma non mancano focacce varie e panini imbottiti. Buon Ferragosto a tutti.